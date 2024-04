Os planos de encontro também são editáveis, então, se os planos mudarem no último minuto, os usuários podem simplesmente atualizar as informações no aplicativo para manter seu círculo informado

O Tinder, o aplicativo mais popular do mundo para conhecer novas pessoas, está lançando a função ‘Compartilhar Meu Date’, recurso que permite que os usuários compartilhem seus planos de encontros diretamente com amigos e familiares pelo aplicativo.

Seja um encontro para tomar um café ou assistir a um filme, se preparar para um encontro é mais divertido quando podemos compartilhar a empolgação com nossos círculos sociais mais próximos.

Inclusive, mais da metade dos solteiros (51%) com menos de 30 anos abre aos amigos os detalhes de seus encontros, e segundo dados de uma nova pesquisa realizada no aplicativo, um em cada cinco usuários do Tinder (18%) compartilha seus planos de encontro com a mãe.

"No Tinder, continuamos a lançar novos recursos e criar uma experiência divertida, segura e respeitosa para todos", explica a CMO do Tinder, Melissa Hobley. "Discutir planos com amigos e familiares é basicamente um ritual para os solteiros. Lançamos o ‘Compartilhar Meu Date’ para simplificar essa troca, ajudando os solteiros a se concentrarem nas partes mais importantes do encontro, desde decidir o que vestir até pensar em quebra-gelos."

‘Compartilhar Meu Date’ é feito para amigos, familiares e colegas. Com um link simples, os usuários podem compartilhar informações do encontro - incluindo local, data, horário e uma foto do match — diretamente do aplicativo. Os usuários podem decidir com quem querem compartilhar o encontro e criar um número ilimitado de encontros dentro do aplicativo com até 30 dias de antecedência.

Os planos de encontro também são editáveis, então, se os planos mudarem no último minuto, os usuários podem simplesmente atualizar as informações no aplicativo para manter seu círculo informado.

‘Compartilhar Meu Date’ será lançado nos EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Singapura, Índia, Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Japão, Brasil, Suíça, México, Holanda, Itália, Coreia, Vietnã e Tailândia nos próximos meses.

Abaixo, Paul Brunson, Especialista em Insights de Relacionamentos Globais do Tinder, compartilha alguns conselhos para se preparar para os encontros que nascem no aplicativo:

1 - Explore novas experiências: encontros não precisam se restringir ao 'tradicional' jantar e bar. Encontre algo que funcione para vocês dois, como um interesse em comum ou uma simples caminhada no parque.

2 - Encontros não devem ser confidenciais: ao decidir onde se encontrar, o que fazer e o que vestir, lembre-se de compartilhar seus planos de encontro com as pessoas mais próximas da sua vida. E graças à função 'Compartilhar Meu Date' do Tinder, agora é ainda mais fácil compartilhar seus planos de encontro diretamente do aplicativo com seus amigos e entes queridos.

3 - Seja você mesmo: autenticidade é o que os jovens solteiros mais valorizam. Não tente ser alguém que você não é. Qualidades baseadas em valores, como respeito e lealdade, são altamente valorizadas.

Leia também: O que é a Inteligência Artificial Geral, evolução que é 'Santo Graal' da tecnologia

4 - Deixe o celular de lado e esteja presente: certifique-se de dar total atenção ao seu encontro. É quase automático pegar o celular - especialmente quando estamos nervosos - mas isso vai interromper a troca do seu encontro. Coloque o celular no modo silencioso, mantenha-o fora de vista e foque totalmente em seu encontro. O importante é estar presente.

5 - Seja gentil: às vezes um encontro presencial pode não dar certo. Lembre-se sempre de tratar seu encontro com respeito e da forma como você gostaria de ser tratado. Mesmo que as coisas não terminem bem romanticamente, você pode fazer um novo amigo. Mas, o mais importante, confie em seu instinto - está tudo bem interromper um encontro se você não estiver se sentindo confortável.