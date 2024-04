A Meta anunciou nesta quinta-feira novas medidas no Instagram para proteger menores de chantagens com fotos íntimas através de uma função que irá desfocar "nudes" em mensagens diretas.

A função, configurada nas contas de menores, detectará automaticamente as imagens de nudez recebidas no "direct" e as desfocará.

"Desta forma, o destinatário não será exposto de forma indesejada a conteúdos íntimos e tem a opção de ver ou não a imagem", explicou à AFP Capucine Tuffier, responsável pela proteção à infância da Meta na França.

Também serão enviadas mensagens ao remetente e ao destinatário destas imagens para conscientizar sobre o problema da chantagem com fotos íntimas, também conhecida como "sextorsão".

"O objetivo é reduzir a criação e envio desse tipo de imagem", afirmou Tuffier.

Além disso, caso uma conta seja identificada pelas ferramentas de IA da Meta como possível fonte deste tipo de chantagem, suas interações com usuários menores serão severamente restringidas.

Não poderá, por exemplo, enviar mensagens privadas para a conta de menores, não terá acesso à lista completa dos seguidores deles e suas contas não aparecerão na ferramenta de busca, explicou Tuffier.

A Meta também avisará aos jovens usuários caso entrem em contato com um possível chantagista. O menor será então direcionado ao site de apoio "Stop Sextortion" e terá acesso a uma linha telefônica e a associações.

As novas medidas serão testadas a partir de maio em países da América Central e América Latina, antes de serem implementadas em todo o mundo nos próximos meses.