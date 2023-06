Instagram lança ferramenta de canais de transmissão no Brasil

442

Nova funcionalidade é voltada para criadores de conteúdo (foto: Instagram/Reprodução)

O Instagram lançou no Brasil uma funcionalidade voltada para criadores de conteúdo: os canais de transmissão. Com essa ferramenta, personalidades e influenciadores podem compartilhar conteúdos exclusivos, como divulgação de projetos ou manter uma comunicação mais constante com seus seguidores, atingindo um público específico de maneira mais eficiente.





LEIA MAIS 16:51 - 16/06/2023 Facebook, Instagram e Whatsapp estão instáveis nesta sexta-feira (16/6)

17:17 - 15/06/2023 WhatsApp deve permitir mais de uma conta em um só celular



Além disso, é possível estabelecer um prazo de validade para os canais e determinar um moderador responsável por gerenciar membros, mensagens e conteúdos. Dentro dos canais de transmissão, os criadores podem solicitar feedback por meio de enquetes e listar todos os canais que foram criados, facilitando o acesso dos seguidores. Quando um usuário se junta a um canal, começa a receber notificações sobre todas as atualizações realizadas nele.Além disso, é possível estabelecer um prazo de validade para os canais e determinar um moderador responsável por gerenciar membros, mensagens e conteúdos.





Apesar do ânimo do Instagram ao apresentar a novidade, nem todos os usuários estão satisfeitos. Algumas pessoas no Twitter manifestaram insatisfação com o aumento das notificações cada vez que um perfil seguido cria um novo canal. Entretanto, outros veem a funcionalidade como uma oportunidade de explorar novas facetas dos perfis de seu interesse.