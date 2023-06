Mark Zuckerberg e Meta seguem Elon Musk e cobram por selo de verificação

442

Usuários brasileiros podem escolher entre dois valores de assinatura (foto: ALAIN JOCARD/AFP)





Leia: Twitter remove selo de verificação azul de usuários que não pagam A exemplo do que Elon Musk já realizou no Twitter, agora chegou a vez de Mark Zuckerberg e a Meta introduzirem a cobrança pelo selo de verificação em suas redes sociais. O selo de autenticidade Meta Verified está sendo disponibilizado no Brasil, e requer pagamento mensal para sua manutenção.



Os usuários brasileiros podem escolher entre dois valores de assinatura. A assinatura realizada diretamente no site tem custo de R$ 45 por mês. Caso a opção seja por assinar através dos aplicativos do Facebook ou Instagram, o preço sobe para R$ 55 mensais. É importante ressaltar que cada plataforma tem seu próprio valor de assinatura.





Para se tornar um assinante, é preciso ser maior de 18 anos e possuir um histórico de publicações. Além disso, é necessário enviar uma identificação com foto, como RG ou CNH. As contas do Facebook e Instagram que já possuem verificação devido à sua notoriedade continuarão com o selo de modo gratuito.