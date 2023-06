Elon Musk prevê primeiros testes do Neuralink em humanos ainda em 2023

442

Empresa de Elon Musk pretende realizar o primeiro teste de implante de chips cerebrais em humanos ainda este ano (foto: AFP)

O empreendedor bilionário Elon Musk anunciou, durante o evento VivaTech realizado em Paris, na sexta-feira (16), que sua empresa Neuralink pretende realizar o primeiro teste de implante de chips cerebrais em humanos ainda este ano. A startup planeja realizar o procedimento em um paciente que seja tetraplégico ou paraplégico.

Musk não forneceu detalhes sobre o número de pacientes que serão submetidos ao implante ou a duração dos testes, mas enfatizou sua expectativa de que o primeiro caso aconteça em 2023. A Neuralink obteve no mês passado a autorização da FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos) para realizar seu primeiro ensaio clínico em humanos, um avanço importante para a empresa, que enfrenta questionamentos nos EUA sobre a ética de seus experimentos em animais.

Em comunicado anterior, a FDA confirmou que concedeu a autorização para a Neuralink utilizar seu implante cerebral e robô cirúrgico em testes, mas não forneceu informações adicionais. Caso a Neuralink consiga demonstrar a segurança de seu dispositivo em seres humanos, especialistas estimam que ainda levará anos, possivelmente mais de uma década, para que a empresa obtenha autorização para uso comercial.

A Neuralink enfrenta concorrência de outras empresas de neurotecnologia que já realizaram implantes em pessoas. Entretanto, Musk não tem conseguido cumprir prazos anunciados em declarações públicas sobre a empresa. Desde 2019, em pelo menos quatro ocasiões, ele afirmou que a Neuralink iniciaria em breve testes em seres humanos.

