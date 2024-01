Num aplicativo de relacionamentos, é preciso ter um bom papo para se destacar em meio a tantas pessoas em busca de um amor. Mas, com um pouco de criatividade e bom humor, é possível encontrar sua cara metade bem ali no celular. É o que aconteceu com o casal Nicole e Gustavo. Após o match, ele mandou uma cantada infalível, que caiu no gosto da internet.

tava no tiktok de bobeira e esbarrei no melhor convite pra primeiro encontro que já vi na vida pic.twitter.com/B1Becylq4x — gabi ????? (@triviacarstairs) January 4, 2024

“Eu vim do futuro onde estamos casados faz 20 anos. Estou tentando resolver uma discussão sobre quando e onde foi nosso primeiro encontro”, mandou. Ela então perguntou o local e a data. “Tu dizia que foi nesse sábado, mas eu tô na praia e volto só no domingo. Então, tenho certeza que sábado que vem. Ali no dia 30”, respondeu Gustavo. Ele ainda indicou uma hamburgueria.

“Nossos filhos vão adorar essa história”, comentou Nicole, que confirmou que o primeiro encontro realmente aconteceria no sábado seguinte. A cantada original deu certo: hoje os dois estão juntos há dois anos e, segundo postaram nas redes sociais, moram juntos há alguns meses.

“Nem um dicionário todo seria capaz de mensurar o quanto eu te amo e sou grata por dividir a vida contigo”, declarou-se Nicole ao companheiro. “Tu é minha eterna paixão”, escreveu Gustavo em uma publicação.

O sucesso do casal levou muitas pessoas a elogiarem a cantada e pedirem dicas para o gaúcho de como conquistar uma mulher. “Se esforcem e pensem em algo, já tô aposentado da vida de cantadas de Tinder”, respondeu categórico.