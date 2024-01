Uma pegadinha em família viralizou nas redes sociais. Isso por causa de um personagem para lá de inusitado: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O político é um dos maiores medos de um garoto, que foi trolado pelo primo mais velho.

O tiktoker Nykolas Teles começa o vídeo contando aos seguidores como funcionará a peça: vai chamar o menino para ver algo em seu computador, quando o surpreenderá com a risada de Bolsonaro e uma imagem em que o ex-presidente aparece com chifres e olhos vermelhos.

Inocente, o priminho – que não tem nome revelado na publicação – pede para ver ‘Naruto’. Nykolas concorda e coloca em prática a pegadinha, deixando o garoto sozinho em frente ao computador. Quando o vídeo falso começa, ele olha assustado enquanto respira ofegante.

“Tá com o vírus do Bolsonaro”, diz o menino, antes de dar um grito, totalmente aterrorizado. O vídeo termina com os dois primos juntos. O mais velho ri e mostra a imagem do ex-presidente, enquanto é possível ouvir a criança chorando.

O conteúdo divertiu os mais de 4,3 milhões de seguidores de Nykolas no TikTok. Em seus vídeos, o jovem, morador de Ceilândia (DF), faz diversos conteúdos voltados para adolescentes, como trolagens e dublagens.