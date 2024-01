Moradores de Copacabana relataram ser alvos de tiros de airsoft nos últimos dias. O caso passou a ser investigado pela polícia.





Tiros foram dados em edifícios e diretamente contra moradores. Na Rua Aires de Saldanha, um homem disse à Super Rádio Tupi ter sido alvejado diversas vezes enquanto estava na portaria de seu prédio: "Fui atingido nas costas, nas pernas, na testa [enquanto estava] conversando com o porteiro e com as pessoas que passavam na rua comentando disso."





A airsoft é uma arma de pressão, que dispara munição de plástico. Apesar disso, ela pode ferir dependendo da força do impacto contra uma pessoa.





"Atiraram em pedestre, em um cliente que estava no restaurante, no prédio da frente, nos moradores". A declaração é de outra testemunha que também viu a ação do atirador.





Um dos moradores levou um tiro de airsoft da testa e foi atendido. À TV Globo, ele disse que ouviu um barulho forte na janela na madrugada do dia 7 de janeiro, e que foi atingido assim que abriu a janela.





Polícia busca testemunhas e imagens de câmeras de segurança para entender dinâmica. O caso é investigado na 13ª DP, de Ipanema. A Polícia Civil já ouviu uma pessoa e diz realizar outras diligências para esclarecer os fatos.