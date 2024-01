A Amazon tem feito cortes da Prime Video no Brasil

FOLHAPRESS - A Amazon promove nesta quarta-feira (10/1) uma rodada de demissões no Brasil e em diversos mercados do mundo, todos eles ligados ao Prime Video, seu serviço de streaming, e ao MGM Studios, sua divisão de cinema.





Segundo a Folha de S.Paulo apurou, ao menos dez profissionais do Amazon Studios Brasil, braço da empresa de Jeff Bezos responsável pela produção de conteúdo original que é distribuído na plataforma de streaming, foram desligados, a maioria ligados a área de séries ficcionais.





Entre os dispensados, estão a líder da área de comédia, Joana Brea; o líder de séries Pedro Belchior; a gerente de negócios Thais Colli; e diretora de casting Marcela Altberg. No fim de 2023, Malu Miranda, então head da Amazon Studios Brasil, já havia deixado a empresa.





Mais nomes devem ser desligados ao longo dos próximos dias. A reportagem teve acesso a um e-mail de Mike Hopkins, vice-presidente sênior da Prime Video e Amazon MGM Studios, onde o executivo explica a decisão pelos cortes.

Leia também: Mark Zuckerberg vai criar gado que come macadâmia no Havaí







"Nossa indústria continua a evoluir rapidamente e é importante priorizarmos nossos investimentos para o sucesso de longo prazo do nosso negócio", diz o executivo, que explica que a empresa não deixará de investir em conteúdo original, e que os cortes representam um pedaço pequeno da força de trabalho atual.





"Identificamos oportunidades para reduzir ou descontinuar investimentos em determinadas áreas, ao mesmo tempo em que aumentamos nosso investimento e nos concentramos em iniciativas de conteúdo e produtos que proporcionam maior impacto", comentou.





"Como resultado dessas decisões, eliminaremos várias centenas de funções na organização Prime Video e Amazon MGM Studios", conclui o comunicado interno de Hopkins.





No Brasil desde 2016, o Amazon Prime Video tem se destacado em produções nacionais recentemente e investido massivamente no mercado nacional. Somente nos últimos anos, foram lançadas produções como "Cangaço Novo" e "Dom", bastante elogiadas por público e crítica.





Em 2021, para apoiar a recuperação do audiovisual no Brasil após o auge da pandemia de Covid-19, o Amazon Prime Video e o Amazon Studios Brasil fizeram o investimento de R$ 5,3 milhões visando a retomada das produções. O valor foi depositado em um fundo de ajuda do Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB).