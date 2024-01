Um eleitor de Jair Bolsonaro (PL) viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (10/1) ao listar uma série de pontos em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é melhor do que o antecessor. O homem relata que, com a gestão petista, insumos como o gás de cozinha e a carne estariam mais baratos.

Perguntado se seria uma pessoa de esquerda ou de direita, o comunicador Emerson Machado, conhecido como ‘Mofi’, responde que é do “povo”. “Eu não acredito nesse negócio de esquerda ou direita, tudo é um balaio só. Votei em Bolsonaro, mas ele foi mais ou menos. Lula está melhor, o povo está comendo, a picanha abaixou, o gás de cozinha que era R$ 120 foi para R$ 80; uma bandeja de ovo por R$ 11. O ‘véio’ é duro”, disse.

Mesmo assim, ele ressalta que votaria novamente em Bolsonaro. “O voto é uma coisa. Lula está bem, mas eu votava em Bolsonaro porque gosto dele”, emendou.

O homem completa listando outros produtos que tiveram baixa no preço, como a gasolina e o diesel. No entanto, ele se mantém firme na preferência pelo ex-presidente. “O voto é diferente do que o cara pensa. O voto é às vezes 'eu gostar do cara'”, frisou o eleitor.

Uma pesquisa da Genial/Quaest, divulgada no fim de 2023, revela que o governo do presidente Lula possui uma aprovação de 36%; 32% fazem uma avaliação regular, e a média de nota da gestão petista é de 5,7.