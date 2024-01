Passageiros da roda-gigante da Zona Portuária, no Rio de Janeiro, ficaram presos nas cabines após uma falha operacional na manhã de terça-feira (9/1).

Desembarque foi feito manualmente. A operação durou cerca de 15 minutos e seguiu o protocolo de segurança, segundo a Yup Star, empresa que gerencia a roda-gigante.

Vídeo mostra retirada das pessoas da atração. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que funcionários trabalham para retirar grupo preso nas cabines.



Marcadores do sistema hidráulico da roda-gigante apresentaram uma oscilação de pressão, reduzindo a força do motor. A equipe técnica da Yup Star optou por suspender as atividades para verificação e ajustes necessários.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, "de forma desnecessária", segundo a Yup Star. A empresa disse que o chamado foi feito por "terceiros, que desconhecem o procedimento". Os agentes da corporação não precisaram intervir na situação.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido. A Yup Star pediu desculpas aos clientes pelo inconveniente e informou que disponibilizará a oportunidade de reagendarem seu passeio, sem custo adicional.

Instalada no Porto Maravilha, a roda-gigante se tornou um ponto turístico da cidade. Com 88 metros de altura, a atração é a 13ª entre as 23 rodas-gigantes mais altas do mundo, sendo considerada a maior da América Latina. A estrutura conta com 54 cabines climatizadas e consegue levar até 8 pessoas em cada cabine. A volta completa dura cerca de 20 minutos.

"Não houve nenhuma intercorrência significativa com passageiros ou usuários do parque e a estrutura operacional da Roda-Gigante permanece intacta e segura, de acordo com nossos rígidos padrões operacionais e conduta de segurança preventiva. A roda-gigante foi devidamente inspecionada pelos técnicos responsáveis e está operando normalmente hoje (10)", disse a Yup Star, empresa que gerencia a atração, em nota.