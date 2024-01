Um motorista de transporte por aplicativo, de 56 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acusado de cometer estupro de vulnerável contra uma passageira de 12 anos. O fato ocorreu no Riacho Fundo 2.



Os abusos aconteceram durante uma corrida pelo aplicativo. Segundo informações da PCDF, o autor coagiu a adolescente para que tirasse a roupa e fez fotos das partes íntimas da menor. O motorista também tentou tocar na genitália da menina, que negou.

De posse do contato telefônico da vítima, no mesmo dia o motorista de app a ameaçou dizendo que, caso ela não produzisse vídeos íntimos, iria divulgar as fotos para a mãe dela e iria expô-las na internet. Na manhã desta terça-feira (9/1), policiais da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) cumpriram um mandado de busca na casa do agressor.

No celular do homem, a polícia encontrou as fotos, os vídeos e o registro das ligações realizadas, além de fotos do veículo utilizado. “Para concluir o conjunto probatório, a mãe da vítima compareceu à delegacia e trouxe as vestimentas e acessórios utilizados pela criança no dia dos fatos, sendo as mesmas que aparecem na foto íntima da criança”, afirmou o delegado Pedro Sardá.

O homem foi preso e responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, extorsão e armazenamento de pornografia envolvendo menor de idade.