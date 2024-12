Homem é morto a tiros por criminosos no Rio de Janeiro

Um policial penal foi assassinado durante uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (19), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como Henry dos Santos Oliveira, foi baleada na cabeça por criminosos fortemente armados.



De acordo com testemunhas, a ação criminosa teve início em um depósito de bebidas conhecido como HD. Cerca de cinco homens armados com pistolas e fuzis, e usando uniformes da Light, chegaram ao local em dois veículos com placas não identificadas.



Os criminosos assaltavam o estabelecimento quando, durante a fuga, abordaram o agente na rua e o balearam na cabeça. Os autores do crime fugiram, porém a polícia segue investigando o paradeiro dos suspeitos.

Além de Henry, um homem identificado como Nilberto da Silva Botelho, que mora ao lado do depósito, foi atingido por um disparo na perna direita. Ele foi encaminhado ao Hospital Pedro II e seu estado de saúde é estável.



A Delegacia de Homicídios da capital carioca realizou perícia no local e está investigando o caso.



O corpo do agente foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) sob supervisão da Polícia Militar.



Uniformes da Light



Em nota, a Light se posicionou sobre o uso de seus uniformes pelos criminosos e destacou que repudia veementemente qualquer ato de violência ou desvio de conduta. A empresa de energia elétrica reafirmou seu compromisso com um rígido Código de Ética, que se aplica a todos os seus profissionais e às equipes das empresas terceirizadas parceiras.

A Light explicou que durante este ano, alguns veículos da empresa e a base de uma terceirizada foram alvo de assaltos, tendo seus materiais e uniformes foram roubados. A concessionária se também se mostrou disposta a colaborar com as investigações.