Frames de vídeo mostram passageiros no assoalho de um ônibus, protegendo-se de um tiroteio no Rio de Janeiro

Moradores do bairro do Tanque, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, viveram uma noite de tiroteio nesta quarta-feira (18). Muitos disparos foram ouvidos na região da comunidade Renascer.







Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de passageiros jogados no chão de um ônibus, se abrigando entre os assentos para se proteger, quando passavam pelo Terminal do BRT.

Policiais militares do 18°BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma denúncia de disparos de arma de fogo e fizeram um cerco na comunidade. Não houve registro de presos ou feridos.