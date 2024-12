FORTALEZA, CE (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista de 16 anos foi encontrado morto nesta quarta-feira (18) após ficar desaparecido por dois dias em Jericoacoara (CE).





Henrique Marques de Jesus, natural de Bertioga (SP), desapareceu entre a madrugada de segunda (16) e terça-feira (17). O jovem viajava de férias com o pai, Danilo Martins de Jesus. Segundo Danilo, os dois estavam na Vila de Jericoacoara, principal ponto turístico do Ceará, quando o filho disse que iria parta o hotel descansar.





No percurso de volta para o hotel, Henrique teria sido sequestrado. "Quando eu voltei para o hotel não encontrei mais o meu filho. Passei a buscar em todos os lugares, refiz o percurso, e vi que tinham várias câmeras do comércio local que poderiam ter flagrado algo. Fui até um dos locais, e pedi as imagens. Agora é tarde, já encontraram ele morto", disse o pai ao UOL.





Câmeras de segurança flagraram o momento em que o adolescente é carregado por pelo menos sete pessoas. Os suspeitos aparecem com a vítima entre as vielas estreitas da vila. Nas imagens, é possível ver a vítima aparentemente rendida. Imagens nas redes sociais foram publicadas para ajudar nas buscas do desaparecido.





Na tarde desta quarta, a polícia foi acionada por populares para identificar um corpo que apareceu boiando na lagoa do Paraíso, em Jijoca, a 18 km do local onde a vítima foi vista pela última vez. A família de Henrique foi acionada e fez o primeiro reconhecimento por meio de vídeos e fotos. Ao UOL, o pai do adolescente confirmou a informação.

Sequestraram e mataram meu filho. Meu filho nunca teve envolvimento com nada de errado. Tinha sonhos como qualquer jovem de trabalhar e estudar. Estávamos aqui, eu e ele, passando dias de lazer pela primeira vez juntos. Agora, a mãe dele está desesperada em São Paulo, e eu aqui tendo que levar o corpo do meu filho. Danilo Martins de Jesus, pai de Henrique





Um inquérito policial foi aberto na delegacia municipal de Jijoca para investigar o caso como desaparecimento. A Secretaria da Segurança Pública informou que enviou equipes da Polícia Militar para a região e que imagens de câmeras de segurança auxiliam na investigação.