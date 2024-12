O adolescente Henrique Marquez de Jesus, de 16 anos, foi encontrado morto após desaparecer em Jericoacoara (CE) nesta terça-feira (17/12). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) ao Globo, a Polícia Civil já identificou os suspeitos envolvidos no assassinato do jovem.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também participa da apuração. Imagens de câmeras de segurança que registraram Henrique sendo rendido e sequestrado por um grupo de ao menos 7 pessoas estão auxiliando nas diligências realizadas pelas Polícias Civil e Militar.

A viagem da família para o Ceará foi registrada nas redes sociais de Henrique, nas quais o adolescente compartilhou uma foto onde aparecia fazendo o gesto do número três com a mão. Embora o gesto fosse comum na cidade de Henrique, em São Paulo, é associado a uma facção criminosa no Ceará, aliada ao PCC.

O pai da vítima, Danilo Martins de Jesus, acredita que o assassinato tenha sido motivado pela má interpretação da foto compartilhada. A polícia, no entanto, ainda não confirmou essa hipótese como motivação para o crime.

De acordo com o Globo, Danilo relatou que, na noite em que Henrique desapareceu, o filho optou por retornar sozinho ao hotel onde estavam hospedados para carregar o celular e descansar para a viagem de volta a São Paulo, marcada para o dia seguinte.

Horas depois, o pai voltou para o hotel e não encontrou o filho. Então, passou a fazer buscas na região para localizá-lo. O corpo de Henrique foi encontrado no dia seguinte, próximo à Lagoa Negra, uma área afastada do centro da vila.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, Danilo compartilha os últimos momentos com o filho e conta que era a primeira viagem que os dois faziam juntos. Na publicação, o pai declara: “Vou te amar pro resto da minha vida. Descanse em paz filho, te amo.”