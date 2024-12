A tiktoker Annie Niu viralizou nas redes sociais ao revelar como se passou pela sua irmã gêmea por cinco anos. Ela contou que a irmã morreu vítima de uma meningite viral, mas parte de sua família não ficou sabendo. Isso porque a mulher fingiu ser sua irmã, para proteger sua avó.







O vídeo em que conta a história tem quase 7 milhões de visualizações. Ela aparece chorando enquanto explica que "finalmente contou para a família que sua irmã gêmea faleceu há cinco anos".





A ideia veio do pai e o segredo só foi revelado porque sua avó estava no leito de morte. “Eu não contei para os meus avós e para a parte mais distante da família que minha irmã morreu. Foi uma decisão do meu pai contar só agora em julho, no leito de morte da minha avó, que minha irmã morreu e a estava esperando 'do outro lado'", contou.











“Acho que é porque ele não queria esconder essa informação, mas também não queria causar-lhes nenhum desgosto. E Deus me livre que eles tenham 92 anos e algo aconteça”’, esclareceu.





A notícia foi dada em julho. Agora, somente seu avô não sabe que perdeu uma neta. Os outros membros da família estão passando pelo luto tardio. “Minhas tias aparentemente tomaram a decisão de remover todas as fotos que continham minha irmã”, narrou, dizendo que a situação a faz “se sentir triste”.









“Imagine minha surpresa quando levei meus filhos para visitar meu avô e olhei nas paredes e não havia nenhuma de nossas fotos lá”, lamentou.





Annie tinha contado a mentira nas redes sociais em 2022, quando explicou que os avós, que tinham idade avançada, moravam longe e, por isso, foi mais fácil manter a mentira. Em datas especiais, ela ligava para eles e fingia ser sua irmã gêmea, além de sempre inventar desculpas para não visitá-los presencialmente.