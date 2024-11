Após contar para seus seguidores que sua avó era modelo e passou 50 anos fora do mercado, um jovem decidiu fazer uma surpresa para ela, com um ensaio fotográfico profissional. O tiktoker Oliver Muhl já conquistou mais de 26 milhões de visualizações com o vídeo em que mostra como a avó ficou feliz em voltar a ficar em frente às câmeras.





"Minha vó costumava ser uma modelo internacional anteriormente. Postei um vídeo do seu portfólio de modelo e vocês fizeram atingir mais de 25 milhões de visualizações. Ela não trabalha como modelo há 50 anos, mas hoje, vou surpreendê-la com um ensaio profissional. Sei que vai ser muito emocionante e uma experiência especial para ela. Ela não tem ideia do que está para acontecer", disse no vídeo.





Já ao lado da idosa, ele revela a surpresa, mostrando a equipe de produção. "É como se eu estivesse em um sonho", diz visivelmente emocionada. Depois da transformação no visual, ela se admira no espelho. "Essa realmente sou eu?", se questiona.











"Fiquei sem palavras. Não podia acreditar, quase chorei”, exclamou. Em seguida, se dirige ao ensaio, com fotos, ao lado do neto e do marido, que fica boquiaberto com a beleza da esposa.





Nas redes sociais, os elogios foram para a senhora. “Só me lembrei de um ditado antigo: quem foi rei, no caso rainha, nunca perde a majestade!”, escreveu um perfil. “Ela é linda, elegante. Fiquei mais feliz com o amor do neto. Muito bacana uma relação assim. E a jovialidade dela coroou a produção”, comentou outro.











“Arrasooooou! O Neto com a atitude e a gata da avó. Ela precisa estar nas propagandas novamente! Ameeeei!”, exlcamou um terceiro. “Nossa, que linda!!! Ela não perdeu o profissionalismo, muito menos a beleza, além da elegância!”, elogiou mais um.