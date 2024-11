A modelo brasileira Isadora Satie se tornou a nova estrela da grife Savage X Fenty, marca de lingerie comandada por Rihanna. Natural de Florianópolis, Isadora tem 30 anos e é conhecida como JapoNega, já que mescla a ascendência japonesa e as raízes brasileiras em seu biotipo.











Formada em Jornalismo e Danças Urbanas, Isadora chegou a dar aulas em sua cidade natal antes de se tornar modelo. “O trabalho na moda começou quase que de repente. Até então, meu foco era atuar como professora de Danças Urbanas”, disse em comunicado à imprensa.











Ela estreou como modelo em 2020, quando fez fotos despretensiosamente para uma amiga. Logo foi vista por um olheiro nas redes sociais e começou a mergulhar de cabeça no mundo da moda. Atualmente, ela é uma das principais apostas da poderosa WAY Model, uma das maiores agências de modelo no país.





Isadora estrelou campanhas para grandes marcas Vivara, Pantene, Farm e Natura. Ela também já desfilou na São Paulo Fashion Week e já foi capa da revista Vogue Brasil.











“Sou uma mulher preta e amarela buscando representatividade real na indústria. O que mais me move na moda é a necessidade de representatividade real, de mulheres gordas, pretas e amarelas, como eu, além de tantas outras que precisam se enxergar em todos os espaços”, disse.