“It’s time!” A cantora Mariah Carey já deu seu clássico tom agudo para anunciar que o Natal está chegando. Ela, que é chamada de “Rainha do Natal” por causa do hit “All I want for Christmas is you”, fez seu tradicional vídeo de fim de Halloween e início das festas de fim de ano. Nas imagens, publicadas na madrugada desta sexta-feira (1º/11), ela se inspirou na série “Família Addams”.





Nas imagens, a diva aparece trajada de Morticia Addams dançando com um homem, vestido de Gomez Addams, em seu castelo mal-assombrado. O terror fica mais evidente por causa das imagens em preto e branco. Até que as portas de um armário se abrem, revelando um relógio, um calendário e uma roupa de Mamãe Noel e deixando tudo em cores.





Em seguida, Mariah aparece com a roupa típica em um trenó com renas. O homem se transforma num boneco de neve animado e as trevas do castelo viram neve. A trilha sonora, claro, é “All I want for Christmas is you”.











A canção, lançada em 1994 no álbum “Merry Christmas”, é um dos maiores sucessos da cantora. Co-escrita pela diva pop e pelo produtor Walter Afanasieff, a música rende cerca de R$ 3 milhões por ano para a artista.





Para se ter uma ideia, na temporada natalina de 2023, a música foi a mais ouvida no Spotify em 24 horas, com 23 milhões de reproduções. No ano anterior, foram 21 milhões.











Para comemorar os 30 anos do sucesso, Mariah anunciou em meados de outubro que vai lançar uma nova versão da música. “Embora definitivamente ainda não seja hora de ouvir músicas de Natal, queria compartilhar uma prévia do ‘MerryChristmas30’ com vocês! Uma homenagem à capa original do álbum, aqui está a capa de dois dos quatro novos singles físicos de ‘All I want for Christmas is you’”, escreveu em uma publicação no seu Instagram.





Além da regravação, Mariah também vai fazer uma turnê natalina na América do Norte. Ao todo, serão 20 apresentações nos Estados Unidos e Canadá, entre 6 de novembro e 17 de dezembro.