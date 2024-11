Bailarinos da Focus Cia de Dança comemoram os 30 anos do grupo com o espetáculo "Entre a pele e a alma"

A Focus Cia de Dança, companhia carioca criada pelo bailarino e coreógrafo Alex Neoral, comemora seus 30 anos com o espetáculo “Entre a pele e a alma”, que será apresentado em Belo Horizonte neste sábado (2/11) e domingo (3/11), no Grande Teatro do Sesc Palladium.



A coreografia, que estreou em junho no Rio de Janeiro, levou dois anos para ser concluída. Voltada para o sagrado e o profano, ela explora o corpo humano com seus desejos e liberdades.

Uma das principais inspirações veio do tríptico “O jardim das delícias terrenas”, do pintor holandês Hieronymus Bosch, que Alex Neoral viu no Museu do Prado, na Espanha. O conjunto de três pinturas aborda a história do mundo, com a criação de Adão e Eva à esquerda, a vibrante celebração dos prazeres carnais no centro e a imagem do inferno à direita.

Último casal da Terra

Alex Neoral inverteu a narrativa de Bosch, que viveu no século 16. “É a ideia do último casal da Terra, como se fosse a última chance de perpetuação da espécie”, explica, referindo-se à coreografia criada por ele.



“Iniciamos com a mulher aparentemente morta pelo homem, que ressuscita e avança rumo ao inferno. Depois, ela chega ao jardim das delícias, lugar metafórico que remete ao carnaval, festa em que as pessoas se permitem ser transgressoras e o corpo fica muito em evidência. No final do espetáculo, que seria o início do mundo, acontece o encontro de Adão e Eva com um bailarino representando Deus, usando saia e asas de franjas”, detalha o coreógrafo.

Esse último personagem foi inspirado na figura de Ney Matogrosso, de 83 anos, que interpreta as canções do espetáculo, compostas por Sacha Amback e Paula Raia.



Depois de criar coreografias com canções de Roberto Carlos e Chico Buarque, Neoral convidou Ney por causa do forte simbolismo que emana do cantor.



“Além de querer a voz, eu buscava também a figura transgressora que ele representa, por toda a história do Ney como intérprete e cidadão. Ele tem essa imagem exótica, meio homem, meio mulher e meio animal. Quis trazer esse lado mais instintivo e primitivo para o corpo dos bailarinos”, explica.



O coreógrafo constrói seu repertório a partir da música, cinema, teatro, literatura e artes plásticas. Para ele, essa troca contínua é uma característica da arte contemporânea.



Neoral destaca a inclusão de elementos teatrais em suas coreografias, processo iniciado no espetáculo “As canções que você dançou para mim”, com músicas de Roberto Carlos, considerado um marco em sua carreira.



“Antes, eu fazia uma dança contemporânea que tinha máscara neutra ou sem emoção. A partir dali, comecei a incorporar a dramaturgia, deixando a expressividade facial transparecer. Ainda existem espetáculos neutros, mas este exige camadas expressivas dos bailarinos. Então, permito que eles explorem esse lugar instintivo”, afirma.



“ENTRE A PELE E A ALMA”



Com Focus Cia de Dança. Coreografia: Alex Noral. Sábado e domingo (2 e 3/11), às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.

OUTRAS ATRAÇÕES



>>> AUGUSTO CURY NO PALCO

Com direção de Rogério Fabiano, a peça “Nunca desista dos seus sonhos”, baseada no livro de Augusto Cury, chega à capital neste sábado (2/11), às 20h, e domingo (3/11), às 18h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244. Lourdes). Na trama, a psicóloga Carol tem sucesso no trabalho, mas é incapaz de lidar com a própria vida. Plateia 1: R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia) e R$ 90 (ingresso solidário). Plateia 2: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 80 (ingresso solidário). Vendas na plataforma Sympla e na bilheteria.



>>> ALBINONI NA BIBLIOTECA

Espetáculo cênico-musical da Orquestra 415, especializada no repertório barroco, “O adágio de Albinoni” fica em cartaz nesta sexta e sábado (1º e 2/11), às 20h, no Teatro da Biblioteca (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). A regência é de André Salles-Coelho. Ingressos: R$ 80 (inteira). Meia esgotada. À venda em www.luanovacultural.com/ingressos e na bilheteria.



>>> “O PATINHO FEIO”

Neste domingo (3/11), às 20h, o Ballet Jovem Minas Gerais apresenta “O patinho feio” no Teatro Raul Belém Machado (Rua Jauá, 80, Alípio de Melo). Com direção de Fernanda Vianna, a releitura do conto de Hans Christian Andersen se inspira no cisne que enfrenta a rejeição até compreender sua verdadeira natureza. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria.



>>> “RIOBALDO”

Obra-prima de Guimarães Rosa, “Grande sertão: Veredas” ganha adaptação teatral em três partes estrelada e criada por Gilson de Barros, sob direção de Amir Haddad. As sessões no Teatro João Ceschiatti (Av. Afonso Pena, 1.537. Centro) ocorrerão nesta sexta (1º/11) e sábado (2/11), às 20h, e domingo (3/11), às 19h. Barros vai apresentar “Riobaldo”, o primeiro capítulo da trilogia. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Eventim.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria