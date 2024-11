A capital mineira terá nova edição do Halloween nos Trilhos; bares preparam drinques inspirados no Dia das Bruxas e concurso informal de fantasias

Neste fim de semana, a programação de Halloween promete espalhar diversão e mistério por Belo Horizonte e Região Metropolitana. Desta sexta (1º/11) a domingo, vários espaços oferecem atrações que prometem entreter quem deseja vivenciar a atmosfera do Dia das Bruxas. Na programação estão festas, shows e exibições de filmes de terror.



A agenda de festas de Halloween é diversificada, com opções para vários gostos. Os fãs de rock poderão desfrutar do RockWeen, que acontece nesta sexta-feira, no Espaço Meet do Porcão (Av. Raja Gabaglia, 2671 - São Bento), com shows de tributo ao U2 e Guns N’ Roses, chopp artesanal e decoração temática. Entrada franca até 22h30. Após esse horário, os ingressos custam R$ 20.



No sábado, o Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54 – Lagoinha) recebe o “Pigalloween”, festa que combina mistério e performances com atrações como o DJ Fred Marins, o mágico Mr. Monkey, e a bailarina Sandra Vidigal. A entrada custa R$ 40.



Outra opção é a festa de Halloween no Automóvel Clube de Minas Gerais (Avenida Afonso Pena, 1.394 - Centro), que terá uma pista animada por DJs e dançarinos, ao som de hits dos anos 1970 até os 2000.



Com decoração especial e figurinos inspirados, o evento promete uma noite nostálgica e envolvente para aqueles que gostam de reviver sucessos das últimas décadas. A entrada é vendida a R$ 90.



Já o Underground (Av. Itaú, 540A - Jardim São José) vai ter o final de semana inteiro dedicado às comemorações. No sábado e domingo, as três melhores fantasias escolhidas pela casa vão ganhar um balde com cinco long necks de cerveja. Entre as atrações musicais, vão se apresentar Chevette Hatch, Cash, Lurex, entre outros. A entrada é franca até 21h e após esse horário será cobrado um valor de R$ 20.



O Halloween Nos Trilhos, realizado pela Na Sala, leva a comemoração do Dia das Bruxas para o metrô de BH. Na edição deste ano, o tema é “Era uma vez" e a organização sugere que as fantasias sejam inspiradas nos contos de fadas. A festa é open bar e ocorre em um lugar secreto, que o público só descobre depois de desembarcar do trem. Os convites femininos custam R$ 490 e os masculinos R$ 560.



Bares

Os bares Porks, Jângal, e Bebedouro também comemoram o Dia das Bruxas. As quatro unidades do Porks (Savassi, Tiradentes, Lourdes e Castelo) terão uma semana dedicada ao tema. Haverá uma carta especial de drinks, como Lady Drácula (gin com tônica, suco de limão, dentaduras de gelatina e xarope de morango servido em uma seringa). Quem for fantasiado ganha um shot de tequila ou um chopp pilsen roxo 300ml.



Na Pampulha, o Bebedouro (Otacílio Negrão de Lima, 1.835 – São Luiz) vai investir em uma decoração com um cemitério fake dentro dos seus jardins. Covas cenográficas e abóboras decoradas serão distribuídas pela casa. Entrada gratuita nos dois estabelecimentos.



O Jângal (Rua Outono 523, Cruzeiro) terá um dia especial com maquiagem temática gratuita e drinks para os cem primeiros frequentadores. No palco, Rafa Santos apresenta repertório com hits variados e o DJ Adãozinho vai animar os intervalos. Das 19h às 20h, a entrada custa R$ 15. A partir das 20h, R$ 25.



Cinema

A rede Cinemark lançou a Temporada do Terror. Até 6 de novembro, seus cinemas exibirão filmes com ingressos vendidos ao preço promocional de R$ 13. A programação inclui filmes como “O exorcista”, “Tubarão”, “O iluminado” e “Hereditário”.



Até domingo (3/11), a Fundação Clóvis Salgado leva a Nova Lima uma edição especial da mostra “Estruturas do medo”, com a exibição de filmes clássicos do terror, como “A hora do pesadelo”, “Halloween” e “Disque M para matar”. A programação será realizada no Cineminha (Rua Melo Viana, 100, Centro, Nova Lima), com entrada gratuita – os ingressos ficam disponíveis uma hora antes de cada sessão.





Semana que vem

O projeto BH a Pé, criado por Rafael Sette Câmara e Luísa Dalcin, realiza na próxima sexta-feira (8/11) uma caminhada literária especial de Halloween chamada Almas de Minas. Inspirada em lendas e fantasmas locais retratados por escritores como Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, a experiência convida os participantes a percorrer aproximadamente 3 km a pé, explorando histórias assombradas, como a da Loira do Bonfim e o Capeta da Vilarinho.



O percurso dura aproximadamente duas horas e meia e inclui uma parada no Boteco Nada Contra, na Rua dos Aimorés, com bebidas e petiscos. O trajeto começa às 19h, na Praça Milton Campos, desce a Avenida do Contorno, passa pela Savassi e termina na Praça da Liberdade. Os ingressos para participar custam R$ 99.

No próximo sábado (9/11), o Museu dos Brinquedos (Av. Afonso Pena, 2.564 - Funcionários) realiza um Halloween cheio de diversão para as crianças. No Doce ou travessura, no pátio, elas brincam e ganham guloseimas em um cenário decorado. Na Caça aos Brinquedos Assombrados, a marionete Vovó Luiza guia uma busca por brinquedos misteriosos.



No Camarim Vira Monstro, é possível se transformar com fantasias e maquiagem. Na Escola de Feitiços do Harry Potter, ingredientes mágicos tornam a experiência encantada, e a Oficina Geleia de Ectoplasma permite criar uma divertida gosma para levar para casa. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).