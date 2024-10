O Halloween, comemorado nesta quinta-feira (31/10), já agitou muitos famosos que fazem bonito quando o assunto é fantasia! Nos Estados Unidos, onde a data já está sendo celebrada desde o início do mês, várias celebridades já apareceram montadas com produções elaboradas e também fantasias mais simples.





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Confira as melhores usadas por elas até agora:









A atriz de 52 anos se veste de uma icônica personagem interpretada por ela nessa quarta-feira (30/10). Ela usou uma réplica do vestido colorido clássico para dar vida a Jenna, do filme “De repente 30”, de 2004. "Feliz 20º Halloween, Jenna Rink", escreveu ela.









O ex-Beatle, todos os anos, comemora o Halloween publicando uma foto usando uma máscara assustadora em suas redes sociais. Este ano não foi diferente. Ele postou, na manhã de hoje, uma imagem em que usa uma máscara monstruosa de cabeça para baixo, ficando ainda mais assustadora.























A cantora pop, que fará sua primeira apresentação no Brasil em fevereiro, se inspirou no filme “Drácula de Bram Stoker” para sua fantasia sexy e assustadora de vampira. Ela compartilhou os cliques nessa quarta-feira.



















A irmã de Kim Kardashian fez três looks inspirados em “Barbarella”, personagem de Jane Fonda de 1968. No primeiro visual, ela usou um top metálico e um cabelo loiro para encarnar a icônica guerreira espacial. No segundo look, Kylie recriou o outfit de pelo (e uma cauda) com botas prateadas que a 'Rainha da galáxia' usava no filme. Por último, vestiu duas peças metalizadas, uma capa feita de correntes e uma arma.





Kylie Jenner se vestiu de 'Barbarella' Reprodução / Instagram





No último final de semana, a dona da Rare Beauty e o namorado, Benny Blanco, se fantasiaram de Alice e Chapeleiro Maluco de “Alice no país das maravilhas”. Selena apareceu com um vestido azul claro, tiara e cabelos loiros. Já Blanco apostou em um grande chapéu e maquiagem chamativa.



















Depois de se fantasiar de Ozempic, remédio conhecido por seu efeito emagrecedor, a cantora se vestiu de Face Card. A expressão em inglês significa o quão bonita é uma pessoa. Ela fez um trocadilho com a palavra “card” e fez um cartão de crédito, em que seu rosto é a parte principal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lizzo (@lizzobeeating)









A Sansa Stark, de “Game of thrones”, entrou no modo Halloween no início da semana e se vestiu da personagem Trinity da saga “Matrix”. "Red or blue pill” (pílula vermelha ou azul)", lê-se na legenda da publicação, fazendo uma referência ao filme.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S O P H I E T U R N E R (@sophiet)













A cantora usou uma fantasia de E.T., do filme “E.T. o extraterrestre”, de 1982, para uma participação na edição de Halloween do programa “The Jennifer Hudson show”. Janelle, conhecida por sua criatividade no Dia das Bruxas, deu detalhes da produção em um post nas redes sociais. ”Finalmente voltando para casa. Bem-vindo de volta, E.T. Obrigada, Google Maps”, escreveu na legenda do Instagram.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janelle Monáe (@janellemonae)