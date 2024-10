O Halloween é, cada vez mais, uma festa popular entre os brasileiros. Crianças, adolescentes e adultos entram de cabeças nas produções assustadoras – que requer uma make de arrepiar. Para fazer maquiagens coloridas e criativas, a Colormake e a Arcor se uniram no kit Plutonita, lançado especialmente para o Dia das Bruxas.





Além de permitir explorar a criatividade para fazer fantasias, o kit ainda promete diversão e nostalgia para toda a família. O kit contém seis cores de tinta cremosa para a pele, pó translúcido HD, gosma de zumbi, seis chicletes da linha plutonita (três baba de bruxa e três cabeça de abóbora famosos nos anos 2000). Além de uma roleta interativa e um manual passo a passo para as maquiagens de bruxa e abóbora (inspirados nos sabores dos chicletes).











A ideia é uma brincadeira em quem girar a roleta tem que cumprir um desafio, como fazer a maquiagem de abóbora ou de bruxa, provar um dos chicletes ou ver uma mensagem surpresa.





Kit Plutonita Colormake

Confira o que achamos de cada item.





Tintas cremosas

A Colormake é uma marca de maquiagem artística e líder do nicho no mercado brasileiro, muito conhecida por suas tintas faciais. Por isso, o kit Plutonita não podia deixar de fora o carro-chefe da empresa. São seis cores das tintas: branco, amarelo, laranja neon, vermelho, verde limão e preto. Todas elas têm quatro gramas cada e são empilháveis, formando uma torre de pigmentos.





A lista ingredientes possui petrolato, octenilsuccinato de amido alumínio, talco, carbonato de cálcio, triglicerídeo caprílico/cáprico, sílica, cera de candelila e ozocerita, metilparabeno e corantes sintéticos. Isso quer dizer que a fórmula é considerada segura, segundo o CosDNA, site considerado referência na Europa e Estados Unidos. No entanto, o talco e os corantes podem não ser recomendados para crianças pequenas ou gestantes devido à possibilidade de reações alérgicas.











As cores são muito pigmentadas e fáceis de aplicar, seja com um pincel, uma esponja ou os dedos. A fórmula é cremosa e tem um toque oleoso. Por isso, ela não seca totalmente. Por um lado, isso é bom, já que permite mais tempo para aplicar e esfumar as cores. No entanto, se não for selado com pó, o produto tem alta transferência e pode borrar.





As tintas podem ser usadas no rosto, nos olhos e nos lábios e podem ser uma ótima alternativa para outras festas à fantasia, carnaval e até uma maquiagem mais divertida para o dia a dia, como um delineador neon ou uma sombra diferentona.

Pó translúcido

Junto com os pigmentos, o pó translúcido faz parte da torre. Ao todo, vem 1g de produto na embalagem – é uma quantidade menor que outros pós do mercado, mas rende bem. Ele é fino e bem branco. Por isso, é preciso espalhar bem o produto com um pincel para tirar o aspecto esbranquiçado da pele.









Apesar de prometer apenas selar a maquiagem, o pó também oferece um bom disfarce óptico, amenizando poros e linhas de expressão. A fórmula contém propileno, amido de tapioca, arroz, mica (que é o que dá um “blur” na pele), polimethylsilsesquioxane e metilparabeno. Ou seja, é uma lista de ingredientes seguros. Mas a mica pode causar irritação se inalada, então não é ideal para crianças pequenas e pessoas com problemas respiratórios ou gestante.





Assim como todo pó translúcido, ele não se restringe ao Halloween, podendo ser utilizado no dia a dia.

Gosma de zumbi

Esse é o produto mais divertido do kit. É um líquido espesso verde limão translúcido, que tem textura pegajosa. Ele não escorre – ou seja, fica no local onde foi aplicado. Isso permite diversas possibilidades de uso, basta deixar a criatividade voar.





No entanto, talvez seja o produto menos versátil para fora do Dia das Bruxas. Apesar disso, ele continua sendo extremamente divertido e pode engajar toda a família ou o grupo de amigos. E o melhor: ele brilha na luz negra!











A gosma de zumbi é um produto típico de maquiagem artística e vem em uma embalagem de plástico de 20 ml. Ele é fácil de aplicar e não seca mesmo usando o pó, deixando o aspecto gosmento durante todo o uso.





Os ingredientes são amido de milho hidrolisado, água, metilparabeno, benzoato de sódio, corante e lauril éter sulfato de sódio. Os dois últimos podem ser irritantes para crianças pequenas e pessoas com pele sensível.

Vale a pena?

Nenhum dos produtos do kit tem grande resistência à água ou suor. Eles duram bem nessas condições, especialmente quando a tinta é reforçada com o pó translúcido.

Vale lembrar que nenhum dos produtos listados deve ser ingerido. Embora os ingredientes não sejam tóxicos em pequenas quantidades, a ingestão de maquiagem pode causar irritações ou reações alérgicas.





O kit Plutonita custa em torno de R$ 30, o que é um bom preço para produtos de maquiagem artística, especialmente quando a maior parte pode ser utilizado fora do Halloween.

Qual a melhor maneira de usar?

Para aplicar os produtos, o ideal é que seja em pele limpa e seca. Primers e hidratantes podem alterar a performance da maquiagem. Por isso, caso opte por utilizar isso, espere secar antes de usar.

Para remover a tinta cremosa, a melhor opção é usar um demaquilante à base de óleo. Já a gosma de zumbi pode ser retirada com lenço demaquilante e água e sabão.