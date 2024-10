A Catharine Hill lançou recentemente os novos produtos da linha Angel Wings, assinada pela maquiadora e influenciadora Pri Lessa. A coleção, que já tinha produtos como a base e iluminadores, agora tem opções para lábios e paletas de sombras.

O Estado de Minas testou os batons, lápis labial e os glosses da linha e conta se vale a pena ou não. Os novos produtos seguem a identidade visual glamourosa dos primeiros produtos da coleção, que deixam o kit de maquiagem mais elegante.





No site da marca, são quatro opções de lápis: bege 1, bege 2, vermelho e marrom – testada pela reportagem. As três primeiras cores são em formato de lápis tradicional e a última possui uma ponta fixa. Ele é macio e, por isso, pode quebrar fácil a ponta – o que é um problema na cor em que não é possível apontar.





O batom Angel Lips é líquido e está disponível em seis cores: frappé (bege com fundo rosado); cappucino (bege com fundo amarronzado); red carpet (vermelho aberto); met gala (vermelho fechado); kiss (rosado); e love (rosa queimado). A reportagem recebeu os últimos dois tons para teste.





Na contramão da maquiagem glow, que vem sendo tendência nos últimos dois anos, a aposta do batom é ser matte, o que ainda agrada bastante as brasileiras. Além disso, promete alta fixação, alta cobertura e longa duração, ao mesmo tempo em que hidrata e repara os lábios.





Já o gloss tem três cores: basic (bege), spark (incolor com partículas de brilho) e cupid (vermelho), que foi a testada pelo Estado de Minas.

Angel Lipliner

O lápis labial Angel Lipliner é muito macio e pigmentado, não sendo necessário esfregar o produto para que a cor dele apareça. Enquanto está recém-aplicado, é facilmente esfumável, mas, depois que seca ele fixa bem a cor, com boa duração.

O lápis labial Angel Lipliner é muito macio e pigmentado Catharine Hill/Reprodução





Ele é resistente à água – o que significa que é possível comer e beber sem que ele saia. Mesmo com a alta durabilidade, ele é confortável, não dando o aspecto de boca seca.





O lápis não tem cheiro, é vegano e sem parabenos. O preço do lápis é R$ 48, ficando dentro da média de valor de marcas semelhantes, como Oceane e Contém 1g.

Batom Angel Lips

O aplicador do batom é um pouco diferente do tradicional, tendo uma ponta que ajuda a aplicar o batom em partes menores dos lábios. Isso facilita na hora da aplicação, especialmente para quem prefere que a boca fique mais delineada.

A duração é boa, mas não é o batom que vai ficar perfeito o dia inteiro Catharine Hill/Divulgação





O cheiro é leve, com aroma e sabor leves de baunilha – lembrando que esse não é um produto comestível. Na hora da aplicação, o batom cobre bem os lábios já na primeira camada, deixando a cor uniforme.





A percepção é de um produto fino e que, após a checagem, se torna imperceptível, o que deixa a experiência mais confortável. Porém leva um tempinho para que o batom seque por completo.





A aparência dos lábios fica aveludada, não salientando as linhas dos lábios, sendo uma boa opção para todas as idades. A duração é boa, mas não é o batom que vai ficar perfeito o dia inteiro.





A fórmula não possui parabenos, diminuindo a chance de sensibilidade nos lábios. Além disso, a lista possui vitamina E, o que ajuda a não ressecar a boca. O batom é vendido a R$ 47,88, que assim como os lápis, está dentro da faixa de preço de marcas como Maybelline e Quem Disse Berenice.

Angel Glossy

Por fim, o último produto é o Angel Glossy, que possui o aplicador tradicional de gloss. O gloss tem cheiro e gosto de baunilha, mas mais forte que o batom. Ele é fácil de aplicar e não é muito grosso nem líquido demais. Isso quer dizer que ele não escorre no canto da boca, ao mesmo tempo, ele não forma “babinha” e nem deixa os lábios grudentos.

Ele é fácil de aplicar e não é muito grosso nem líquido demais Catharine Hill/Divulgação





Esse não é definitivamente o gloss mais brilhante do mercado, mesmo porque não tem partículas de glitter, mas dá o brilho molhado, que também esteve em alta nas últimas estações. Com isso, é possível montar tantos looks para o dia quanto para a noite.





Livre de parabenos e com ácido hialurônico em sua composição, o Angel Glossy – assim como todo gloss – não dura muito nos lábios, precisando de retoque para manter a make intacta. O produto custa R$ 44. Apesar de estar dentro da faixa de preço da concorrência, esse talvez seja o produto testado que menos valha a pena, isso porque existem opções no mercado que têm resultados mais únicos.