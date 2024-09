A Risqué lançou, em colaboração com cinco manicures, uma nova linha de esmaltes, denominada ManiCores. São oito novos tons, sendo oito cremosos e oito de “efeitos”, com acabamentos metálico e cintilante. Os esmaltes foram desenvolvidos para que o cliente solte a imaginação e crie mais de 20 misturinhas possíveis, algo muito comum no trabalho das manicures.





As profissionais Mônica Ferreira (PE), Tatiane Moreno (SP), Luciana Santos (RJ), Kyvian Araújo (MG) e Marcilene Pazeto (ES) foram selecionadas pela promoção “Manicure & Risqué - Qual é a sua história como manicure e como Risqué faz parte dela?”. A ideia era contar sua trajetória profissional na arte de fazer unhas e a relação com a marca. O prêmio era conhecer a fábrica da empresa, em Goiás.











As manicures selecionadas participaram do processo criativo da nova campanha, conhecendo as novas cores dos esmaltes e realizando uma cerimônia de batizado dos nomes dos tons. Elas também foram convidadas a serem madrinhas e garotas-propaganda da coleção.







Os nomes das cores chamam atenção pois inclui a vivência das profissionais, tentando aproximar a marca, a manicure e as clientes. Os tons cremosos são “Recuperei a dignidade” (coral cremoso); “Se liberta do básico” (verde escuro cremoso); “Faço o pinx em casa” (pink cremoso perolado); “Um dia amadureço” (verde cremoso); “Credita no brilho” (laranja metálico); “Não esquece do gritti” (rosa metálico); “Esmalterapia” (azul cintilante); e “Joga pro universo” (roxo metálico).













Todos os esmaltes Risqué possuem fórmula hipoalergênica e são cruelty free (não testados em animais). A coleção está disponível por tempo limitado e pode ser encontrada em vários pontos de venda no país ou pelo site oficial coty.com.br, onde é possível simular algumas misturinhas. Cada esmalte é vendido a R$ 8,59 ou R$ 62,22 a coleção completa.





