A Natura é uma das patrocinadoras do Rock in Rio, o maior festival de música do país, que começou neste fim de semana e terá programação até o próximo dia 22 de setembro. Além de uma coleção exclusiva de batons, a marca conta com uma ativação sensorial na Cidade do Rock.





A conexão da marca brasileira com os festivais inspirou o principal lançamento da empresa em 2024: as novas fragrâncias da linha Humor, chamadas Festival de Humor e Conexão de Humor, ambas inspiradas nesses eventos especiais. Os desodorantes colônias foram produzidos a partir da captação de 40 moléculas que pulsavam no ar dos principais festivais do país. Mas, na prática, qual é o cheiro? O Estado de Minas conta para você.

Conexão de humor

“Uma fragrância que pulsa na frequência dos festivais” é assim que a Natura descreve essa fragrância, que mistura jovialidade, refrescância e leveza. O perfume é um amadeirado frutal, com notas de topo de coco e abacaxi. As notas de topo são as primeiras que sentimos quando o perfume é borrifado. São mais leves e têm como principal característica a volatilidade, desaparecendo rapidamente.

Já a nota de coração é de especiarias. Essa nota é a mais persistente e é sentida na evolução do perfume, dando personalidade à fragrância. A nota de fundo é a que possui maior duração, permanecendo até o fim da fragrância.

A fragrância possui longevidade moderada a alta, que é a duração do perfume após aplicado na pele. A projeção, que é a capacidade do perfume de exalar e ser percebido pelas pessoas ao redor, é moderada a forte. É importante destacar que a projeção é maior no momento em que o perfume é borrifado e diminui conforme é absorvido pela pele.





A fragrância é unissex, mas, pelo amadeirado, pode se aproximar mais do público masculino. A colônia está sendo vendida pelo site, lojas e revendedoras da marca, ao preço de R$ 143,90. O frasco possui 75 ml.

Festival de Humor

Uma fragrância alegre, doce e que é a cara do verão. Essa é a melhor forma de descrever o Festival de Humor. O perfume é um floral frutal agradável e jovem, mas pode soar enjoativo para alguns devido ao dulçor, que parece ser a preferência do olfato brasileiro.

Isso se deve à pirâmide olfativa, cujas notas de topo são abacaxi e maçã verde, completadas pelas flores da nota de coração. É um perfume marcante e distinto das outras fragrâncias da linha Humor.

A fragrância possui longevidade moderada a alta, que é a duração do perfume após aplicado na pele, assim como a projeção, que é a capacidade do perfume de exalar e ser percebido pelas pessoas ao redor.

Entre as duas, essa é a fragrância mais unissex, mas o dulçor traz uma característica feminina. Assim como o Conexão, o Festival de Humor é vendido pelo site, lojas e revendedoras da marca, ao preço de R$ 143,90. O frasco possui 75 ml.





Como foi feito

Para produzir as fragrâncias, a equipe de perfumistas captou as moléculas olfativas em ambientes abertos, ao ar livre. Esse método é diferente do usual, conhecido como headspace, em que as moléculas são captadas em um ambiente confinado e identificadas em laboratório.











A ideia permitiu que alguns cheiros da energia do festival fossem reproduzidos nas fragrâncias. Um exemplo são as notas verdes, que representam as pessoas dançando na grama molhada.

A proposta foi dialogar com os sentimentos de conexão e liberdade para a geração Z, representados pelos festivais. Para a confecção da colônia, mais de 160 jovens forneceram seus insights e opiniões, possibilitando uma relação ainda mais próxima com o público.

No Rock in Rio

Dentro do Rock in Rio, a Natura criou um espaço especial chamado Portal Natura Pulsa. Inspirada nas ondas sonoras da música, a instalação artística está localizada à esquerda do Palco Mundo do festival.

O ambiente foi projetado pelo arquiteto Marko Brajovic e oferece um convite para explorar as fragrâncias e texturas dos produtos da marca. O espaço também conta com um jardim sensorial da linha Ekos, que celebra a biodiversidade amazônica.

Além disso, a marca lançou uma linha exclusiva de batons inspirados no festival, com três cores: Rock in Red, Vinho Rocks e Violet Fairy. A embalagem é moderna e reflete o espírito rock’n’roll.