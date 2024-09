Unir praticidade, beleza e cuidado com a pele, pensando no meio ambiente e na vida da mulher moderna. Essa é a premissa da Guava, marca brasileira de maquiagem e skincare, lançada em abril de 2023 e que vem se destacando no mercado. De olho na tendência, a empresa aposta em produtos multifuncionais e em sticks (ou bastões), que facilitam a aplicação e o transporte dos itens.

O Estado de Minas testou quatro produtos da Guava: o hidratante, o protetor solar, o multi stick 4 em 1 e o glow stick. Todos têm 15 gramas e vêm em uma embalagem transparente de acrílico e custam entre R$ 99 e R$ 149. A seguir, conheça cada um deles e saiba se vale a pena testar os produtos da marca.

Hidratante primer

A reportagem testou os produtos por cerca de um mês e o hidratante foi o favorito. Além de funcionar bem para manter a hidratação da pele mesmo durante o inverno (seco) de Belo Horizonte, ele reduz a aparência dos poros e previne o envelhecimento precoce, sem deixar a pele com o aspecto oleoso. Além disso, acalma a pele e não é comedogênico (favorece o aparecimento de acne e cravos).





Além disso, ele funciona como um primer, para ser usado antes da make, dando maior durabilidade para a produção. A textura é leve e fácil de aplicar. Se à primeira vista parece um bastão seco, logo no primeiro toque já é possível perceber a emoliência do produto, que desliza sobre a pele durante a aplicação.





A aplicação é prática, já que não é preciso pincel ou mesmo os dedos para deixar uniforme. Isso porque o hidratante, que tem o bastão azul-esverdeado, fica transparente na face.





A fórmula é vegana e cruelty free, como todos os produtos da marca, privilegiando ingredientes naturais e seguros para qualquer tipo de pele. Entre os ativos, um destaque são as manteigas de karité, cupuaçu e murumuru, conhecidas por suas propriedades hidratantes e anti-inflamatórias, que acalma e reduz a vermelhidão da pele.





Já o óleo de jojoba é um ativo que ajuda a controlar a oleosidade da pele, além de hidratar e favorecer a renovação celular. Outro ingrediente importante é o ácido hialurônico, poderoso hidratante que ajuda a evitar a flacidez e manter a pele viçosa e com aspecto mais jovem.





As vitaminas C e E são antioxidantes e atuam na prevenção do envelhecimento celular, melhorando o aspecto de linhas e rugas de expressão. Por fim, outro ponto positivo da formulação é o pantenol, outro poderoso hidratante e antioxidante.





Assim como todos os produtos da marca, ele possui um leve aroma de cereja, que deixa o momento da aplicação bem agradável. Mas o perfume não incomoda durante o uso. No entanto, mesmo sendo de origem natural, exige cuidado para possíveis reações alérgicas em pessoas mais sensíveis.

Sunstick

O Sunstick é um protetor solar em bastão que tem fator de proteção FPS50 para UVA, UVB e luz azul. O toque é seco, não deixando a pele oleosa nem obstruindo os poros, como é comum em protetores solares. Além disso, ele é extremamente resistente ao suor e à água.





A marca promete que o produto é permitido para todos os tipos e tons de pele. No entanto, é preciso maior atenção para pessoas de pele negra e pele retinta, já que, por ter a cor branca, pode acinzentar a pele.





Além de proteger contra os danos do sol, o produto tem ativos que cuidam da pele, como manteiga de karité, óleo de rícino (hidrata, estimula a produção de colágeno e ajuda a reduzir a aparência de manchas na pele), ácido hialurônico, vitaminas C e E, e bisobol (antioxidante que ajuda a prevenir o envelhecimento da pele e reduzir linhas e rugas).





No entanto, a marca não possui outros fatores de proteção.

Multistick 4 em 1

Um produto que tem quatro funções: blush, sombra, batom e skincare. O Multstick 4 em 1 da Guava está disponível em dois tons, amora e coral, que prometem atender a todos os tons de pele. Isso porque eles são construíveis.





O amora, que é o tom testado pela reportagem, tem um tom roxo/cereja, que dá um aspecto natural e radiante para a pele, favorecendo mais quem tem a pele com subtom frio. Já o coral funciona melhor com as peles quentes e dá um aspecto de “queimado de sol”.





O produto é fácil de aplicar e esfumar, dando um aspecto natural para a pele. A melhor maneira de usar é aplicando o produto diretamente na pele ou com os dedos e esfumar com as mãos. Nos lábios, o multistick dá um aspecto de liptint, ajudando a dar um “ar de saúde” para o look, sendo uma ótima opção para o dia-a-dia.





Por ser prático, o produto permite fazer a make em qualquer lugar, como no transporte público, por exemplo. No entanto, por conta do seu aspecto natural, pode ser necessário fazer várias camadas para destacar a cor em tons de pele escuros.





A fórmula possui os mesmos ativos de o hidrante (manteigas de karité, cupuaçu e murumuru; óleo de jojoba; ácido hialurônico; e vitaminas C e E). No entanto, como o produto não é aplicado no rosto todo, é mais interessante que os ingredientes sejam limpos e naturais do que faça diferença no cuidado da pele.

Glow Stick

O último produto testado foi o Glow Stick, um bastão com pigmentos cintilantes e pequenas partículas de glitter, que funciona tanto como iluminador para o rosto e corpo, como sombra para os olhos.





Esse é o produto menos emoliente dos quatro, mas ainda sim é fácil de aplicar. Por ser um bastão muito grande, pode não ser a melhor opção para partes menores do rosto, como o canto interno dos olhos, ponta do nariz ou abaixo da sobrancelha, por exemplo. Nesses locais, a maneira mais prática de aplicação é usando a ponta dos dedos.





O stick tem pouca cor de fundo, o que permite que ele funcione bem tanto em peles claras quanto mais escuras. A fórmula também possui ativos de cuidados com a pele, como manteigas de karité, óleo de jojoba, ácido hialurônico, vitamina E e Pantenol.





O produto está disponível em dois tons: champagne – testado pela reportagem –, que tem brilho puxado para o rosé e favorece as peles frias; e o gold, indicado para peles quentes, que dá um efeito glow iluminado de verão e pode funcionar como bronzer para peles mais claras e frias.





O que mais preciso saber

Apesar de ser uma marca ainda jovem, a Guava deixa claro em seu site os seus diferenciais. A marca preza pela beleza natural, descomplicada e transparente, sem deixar o cuidado com o meio ambiente de lado. Por isso, todos os produtos são biodegradáveis e Corais Safe (amigo dos oceanos), privilegiando ingredientes que não são danosos para os recifes de corais e organismos marinhos.





A Guava é uma das várias marcas que surgiram no mercado brasileiro que levanta bandeiras ambientais em suas formulações e pretende revolucionar as opções de cosméticos. Toda a comunicação é voltada para um público jovem, mas ainda falta ampliar o leque de opções da própria marca.





Por conta da inovação, o preço pode ser uma questão para alguns consumidores. Para se ter ideia, o hidratante custa R$ 129,90, em uma embalagem de 15g. Apesar de ser um bom preço para produtos em bastão (a Simple Organic tem um produto parecido vendido a R$ 147 em seu site), o valor ainda é considerado alto se considerarmos cremes, balms e outras formulações no mercado.





O mesmo acontece com os bastões multifuncionais, que também custam R$ 129,90. Esse caso é ainda mais gritante, já que blushs e iluminadores em stick existem aos montes no mercado, com os mais variados preços, como o da linha de Larissa Manoela para a Océane (R$ 45,90) e o blush da linha Fun da Vult (R$ 25,90).





Talvez, o produto que mais valha a pena na Guava seja o protetor solar, vendido a R$ 149,90 no site da marca. Ele é realmente prático e muito resistente a água e suor, além de complementar a hidratação da pele. Esse tipo de produto tem cada vez mais espaço no mercado, com exemplares de marcas como a Adcos (R$ 169,90), Ollie (R$ 139) e Sallve (R$ 74,90).