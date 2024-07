A influencer Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, está lançando sua primeira linha de maquiagens oficiais, após cortar a parceria com a Payot. Apesar do marketing dos produtos ter chamado muita atenção, a pré-venda não foi como esperado, o que fez com que a influencer adiasse o lançamento oficial.





Com um marketing admirável, a nova marca de Bianca chamou atenção por trazer bases em bastão com 50 opções de tonalidades, pós compactos rosa e blushes também em bastão, prometendo trazer praticidade e versatilidade para a mulher brasileira.





Em uma live realizada no dia 25 de junho, Bianca fez uma pré-venda da linha e, em apenas alguns minutos vendeu 64 mil produtos, faturando cerca de R$5 milhões. O problema começou após essa venda. Diversos compradores foram até as redes sociais criticar a marca.





As principais críticas são relacionadas a como os produtos estavam sendo enviados. Nas redes sociais, os consumidores relatam embalagens quebradas ou com diferentes defeitos.





Diversos influenciadores fizeram vídeos para as redes sociais, mostrando os produtos que receberam com alguma irregularidade e as críticas contra a influencer vieram à tona na última semana.

Nossa QUEM DIRIA que isso ia acontecer né kkkkk comprar maquiagem na pré venda é a pior bomba que tem gente, se com a payot a boca rosa já tinha problema com formulação e embalagem imagina sozinha pic.twitter.com/k1aJFedUBT — ziul reis (@ziulreis) July 1, 2024

A embalagem simplesmente desmontando na mão da galera. Vou esperar uns 6 meses, no mínimo, pra comprar algo boca rosa https://t.co/7HFVQ73zVR pic.twitter.com/HBFkvlM3Ax — ???? marcelly (@maarcellyalves) July 2, 2024

Com toda a polêmica, Boca Rosa postou um comunicado no último domingo (7/7), adiando o lançamento oficial da linha, que seria realizado na próxima quarta-feira (10/7).

No post a marca diz que preza por qualidade, praticidade e diversidade e que a fabricante se compromete em solucionar o problema para a próxima venda, que ainda não tem data marcada.





Enquanto isso, os consumidores da pré-venda que receberam seus produtos danificados podem pedir reembolso através do e-mail da marca. Confira mais informações no comunicado oficial.

Em nome do nosso compromisso com a qualidade Boca Rosa, o lançamento oficial será adiado até que todos os produtos estejam 100% perfeitos, da maneira que vocês merecem.

Obrigada por todos os feedbacks com a experiência que tiveram na nossa pré-venda. Foram muito valiosos para… pic.twitter.com/47z9Dn73iO — Boca Rosa (@BiancaAndrade) July 8, 2024