Vira e mexe um gloss volta à tendência entre os criadores de conteúdo do TikTok: o Black rain, da Max Love. Além de ser um produto baratinho, um dos maiores trunfos é sua cor preta, que se modifica ao ser aplicado nos lábios, reagindo ao ph da pele. Ou seja, o gloss promete ser um produto único, que vai criar uma cor individualizada para cada usuário.





O Estado de Minas resolveu testar para ver se os criadores estão corretos. Um dos primeiros pontos positivos do gloss é o preço. Pela web é possível encontrá-lo a partir de R$ 6,52 até R$ 15. A embalagem é padrão dos batons e glosses da marca, feita em plástico com tampa preta, envolta em uma caixa de papelão que mostra o tom do produto.





O gloss tem um cheiro adocicado, que lembra gelatina de uva, com um sabor mais adocicado (lembrando que esse não é um produto comestível) e diversas partículas de glitter colorido. Os brilhos ressaltam na pele, dando um aspecto bonito aos lábios.





Na hora da aplicação, ele aparenta um roxo-acinzentado. No tom de pele testado, a cor se transformou em um tom de rosa translúcido, que permaneceu colorindo os lábios como se fosse um lip tint.





A duração, como acontece com a maioria dos glosses, não é das melhores, tendo alto nível de transferência. No entanto, a textura é agradável, não grudando os lábios e cabelos ou formando um aspecto de baba no canto da boca.

Fórmula





A Max Love se destaca por ser uma marca acessível e baratinha, não tendo as melhores formulações do mercado. No entanto, existem alguns ingredientes no gloss que trazem benefícios para a pele, como a manteiga de karitê (um poderoso hidratante natural), pantenol (melhora a aparência dos lábios ressecados), ácido hialurônico (hidratante que deixa os lábios mais brilhosos e saudáveis), vitamina E (hidrata e suaviza os lábios, prevenindo o ressecamento e as rachaduras) e o óleo de rícino (hidratante).





Além disso, segundo a avaliação do CosDNA, site referência nos Estados Unidos e Europa, a maior parte dos ingredientes são considerados seguros ou muito seguros. As exceções são pigmentos e perfumes, o que não necessariamente significa que sejam ingredientes ruins, mas têm maior possibilidade de desencadear algum quadro de alergia e sensibilidade.





A formulação é vegana e livre de parabeno, bem como os demais glosses da marca.

Vale a pena?

Em uma onda de produtos que prometem reagir com o ph da pele, a Max Love realmente cumpre o que promete, com uma fórmula relativamente boa e preço acessível. É uma opção divertida e renovada dos famosos “batons verdes de vó”, que são encontrados até hoje em lojinhas de cosméticos e fizeram sucesso ao longo da história.

Glosses Max Love Maria Dulce Miranda / EM / DA Press





Realmente, o produto vale a pena. No entanto, a Max Love possui outros glosses no portfólio que inovam mais e podem conquistar o público – todos na mesma faixa de preço. A reportagem testou alguns. O primeiro deles é o Gloss lip volumoso quente, que dá a sensação de calor, ajudando a aumentar os lábios.

Gloss Max Love efeito de calor Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

O lançamento está disponível em seis tons (a reportagem testou a cor 152) e possui micropartículas de glitter, que dão um brilho acetinado. Ele promove uma leve ardência após a aplicação, causada pelo éter butílico de vanilil. A fórmula também é segura, com ácido hialurônico, óleo de semente de girassol (hidrata e regenera os lábios) e o octocrileno (protetor solar).





O quente dá maior volume nos lábios que o Gloss Lip volumoso gelado, mais um lançamento da marca. Também disponível em seis tons (a cor testada foi a 104) , as partículas de brilho são maiores, dando um efeito nos lábios. As fórmulas são bem parecidas, apenas substituindo o éter butílico de vanilil por mentol, que dá o efeito gelado nos lábios. O cheiro é o menos adocicado e mais refrescante entre os testados.

Gloss Max Love efeito gelado Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

Para quem não quer se aventurar nos glosses, o Lip volumoso 3 em 1 é uma ótima opção. É o produto com maior cartela de cores, com 11 tons – o Estado de Minas testou o 312. Ao contrário dos lançamentos, o gloss não dá maior volume para os lábios instantaneamente, mas sua fórmula hidratante promete aumento na boca ao longo do uso. A fórmula contém mentol, mas em quantidade pequena, não dando o frescor nos lábios, óleo de rosa-mosqueta (poderoso hidratante), vitamina E, pantenol e ácido hialurônico.





Gloss 3 em 1 Max Love Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

Veja mais resenhas: