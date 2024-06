No último mês de abril, a Sallve, uma das marcas queridinhas das influenciadoras, lançou uma linha de Super Ativos para cuidado da pele. A ideia é que cada produto fosse focado em um ativo consagrado no tratamento de problemas faciais, como suavização de linhas finas, redução de manchas e efeito antiacne. Um deles é o Super Niacinamida 20%, enviado pela marca para a equipe do Estado de Minas, que desde então testou o produto para saber se realmente funciona.





Vendido por R$ 99,90, o produto promete reduzir a intensidade e o tamanho das manchas na pele. Além da niacinamida, a marca anuncia que a fórmula contém peptídeo uniformizador, ácido tranexâmico 3% e ácido mandélico.





Logo na embalagem, a empresa anuncia que em testes durante a formulação do skincare, 88% das pessoas disseram ter percebido uma diminuição na quantidade de marcas na pele; 84% relataram redução da intensidade da hiperpigmentação; e 84% viram diminuir o tamanho das manchas.

A pele em que a reportagem fez o teste era branca com sardas e manchas de sol. Foram aplicadas três gotas do sérum no rosto e no pescoço à noite, conforme indicação da marca. Durante o dia, foi aplicado protetor solar fator 50, além de ter sido evitada a exposição solar no período.





De maneira geral, houve redução no tamanho das manchas e as sardas ficaram mais sutis. Nenhuma das marcas chegou a desaparecer. No entanto, a mudança não foi radical. Isso é algo comum quando se trata de skincare. Portanto, não compre o produto esperando uma grande mudança.

A maior percepção é que a pele ficou mais fina e macia, com aspecto mais viçoso e mais firme, mesmo que essas não sejam promessas da marca. O rosto sim mais hidratado e aparência dos poros mais suave.

Cuidados

Nas primeiras aplicações, houve uma espécie de ardor após a aplicação do produto, como se fosse possível sentir o sérum adentrando pelas camadas da pele. Isso assusta no primeiro momento, especialmente para quem tem peles sensíveis. No entanto, essa é uma reação esperada nos primeiros contatos com a fórmulas, bem como pinicação ou ressecamento da pele, já que ainda é uma etapa de adaptação.

Claro que isso pode sim ser um alerta para possível irritação ou sensibilidade na pele. Por isso, é necessário observar os efeitos por um tempo.





Ainda a respeito de possíveis irritações, um ponto positivo é que o produto não possui fragrância. Com isso, o sérum não possui cheiro, tendo um aroma sutil, mas não necessariamente agradável.

A textura é aquosa. Ao aplicar, a pele fica brilhante e um pouco pegajosa, aspecto que desaparece após a absorção total.

Fórmula

O Super Ativo, assim como outros produtos da Sallve, possuem o selo de vegano e cruelty free (livre de crueldade animal, o que significa que não foi testado em animais). Passando para a formulação, a niacinamida aparece em segundo lugar, sendo o segundo mais abundante no produto.





A niacinamida é a forma ativa da vitamina B3. Esse ingrediente possui multibenefícios: rejuvenescimento (contribui para ativação dos fibroblastos, que são uma “fábrica de colágeno”, aumentando a elasticidade da pele); hidratação (incentiva a síntese de ceramidas da pele), renovação celular; redução e prevenção de manchas; prevenção no do envelhecimento precoce; controle da oleosidade; ação antioxidante (favorece a eliminação dos radicais livres); e fortalece a barreira cutânea.

Em seguida, aparece o ácido tranexâmico, que é um composto que inibe a produção de plasmina (substância liberada pelo organismo sempre que a pele sofre um machucado, inflamação ou agressão por exposição solar). Essa substância aumenta a produção de melanina, proteína que dá coloração à pele. Ou seja, o ácido impede a liberação de hiperpigmentação da pele, sendo usada no tratamento de manchas da pele.





Outro destaque da fórmula é o ácido mandélico, conhecido por estimular a renovação celular, regular a oleosidade, evitar a formação de acne, uniformizar o tom e melhorar a textura da pele.





Também vale a pena destacar o ácido kójico, único ingrediente a ganhar nota acima de 1 e 2 na avaliação de segurança no CosDNA, site referência nos Estados Unidos e na Europa. Vale lembrar que o site dá notas de 1 a 10 no critério de segurança do ingrediente, do mais ao menos seguro.





O ácido kójico inibe e previne a formação de tirosina, um aminoácido necessário para produzir melanina, tendo, assim, um efeito clareador. O ácido kójico é seguro para uso em cosméticos em concentrações de até 1%. No entanto, alguns indivíduos ainda podem apresentar efeitos colaterais, como dermatite de contato, vermelhidão, irritação, coceira, erupções cutâneas, inchaço, dor e desconforto.

Vale a pena?

Atualmente, existem diversos produtos à base de niacinamida no mercado. Assim como a Sallve, a Creamy (outra marca brasileira) possui um sérum com 20% do composto na formulação, Segundo o site da empresa, a fórmula é um pouco diferente, contendo zinco e vitaminas B3, B5, B6, B12 e E. O sérum da Creamy é vendido a R$ 85,90.

Já a fórmula da Adcos possui, além de 20% da niacinamida, astaxantina e o seaberry. Ele é vendido a R$ 299,90 no site da marca. Enquanto isso, a La Roche Posay possui sérum com 10% de niacinamida e ácido hialurônico vendido a R$ 269,90. A mesma concentração está no sérum da Simple Organic, que não reuniu outro ativo na formulação. O produto é vendido a R$ 175.





Nesse comparativo, todos os séruns possuem 30 ml. Isso quer dizer que a Sallve entrega uma boa fórmula, com bons ativos a um bom custo benefício. No entanto, é indicado consultar um dermatologista antes de começar a usar o produto.

Outros Super Ativos

Além da niacinamida, a Sallve também lançou a Super Vitamina C 20% (focada na suavização de linhas finas e na promoção do viço e da radiância, R$ 119,90), o Super Pró-Colágeno Peptídeos 10% (que promete aumentar a firmeza e a elasticidade da pele, R$ 139,90), o Super Ácido Glicólico 10% (combate a oleosidade excessiva e ajuda a desobstruir poros e a diminuir a quantidade de cravos) e o Super Ácido Salicílico 2% (com efeito antiacne).