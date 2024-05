Voltada para adolescentes, a marca “Sweet Sixteen" é uma empresa de maquiagens e skincare nascida em Belo Horizonte por iniciativa de Dani Birman, que foi em busca de produtos adequados para a filha, Bianca, e não encontrou nada no mercado.

Com diversos produtos em seu portfólio, a Sweet Sixteen não se limita somente ao público jovem, sendo uma opção também ao público adulto. É o caso da sombra líquida, disponível em três cores, que pode ser usada por mulheres de todas as idades.



O Estado de Minas avaliou a sombra líquida na cor bronze por cerca de um mês. O produto em si é prático, já que o aplicador – semelhante a um gloss – permite aplicação fácil, podendo criar desde uma espécie de delineado mais grosso até um cut crease. Também existe a opção de fazer um look mais discreto, esfumando a sombra com um pincel mais fofo ou com o dedo.







Com a textura líquida mais cremosa, a sombra líquida pode funcionar como um “primer”, intensificando pigmentos em pó aplicados por cima. Ao ser usado sozinho, a sombra seca rapidamente, não se movendo ao longo do dia e resistindo ao longo das horas. No entanto, exige um cuidado maior com quem tem rugas e linhas de expressão na área dos olhos. Isso porque, dependendo da forma de aplicação, o produto pode acumular, destacando as rugas e criando um aspecto de acabamento ruim.







Apesar de ter diversas partículas de glitter na composição, o brilho da sombra é elegante, podendo ser usada no dia a dia e até em uma ocasião especial, como festas ou casamentos – a depender do estilo de cada pessoa. No entanto, essa característica pode fazer com que o produto seja considerado básico demais por algumas pessoas.

Fórmula limpa

A sombra líquida, assim como os outros produtos da marca, são veganos, cruelty free, livre de parabenos e oil free. Segundo análise do site CosDNA, toda a lista de ingredientes do produto analisado tem níveis altos de segurança.





A principal substância na formulação é a água, seguida de glicerina. A mica aparece em seguida, tendo como função aumentar o brilho do cosmético. A lista ainda tem agentes de controle de viscosidade e conservantes – todos com níveis 1 e 2 de segurança (os mais altos segundo o site internacional que é referência na Europa e nos Estados Unidos).





Outro destaque é o ethylhexylglycerin, que possui ação antibacteriana e desodorizante, podendo promover o efeito dos álcoois e aumentar as propriedades hidratantes do produto. O rótulo ainda menciona algumas substâncias que podem constar na fórmula, incluindo pigmentos e agentes formadores de filme, o que evita a transferência e dá certa resistência à água.

Vale a pena?

Um dos pontos negativos do produto é a baixa opção de cores. Segundo o site da marca, a sombra está disponível em três tons: champanhe, rosé e bronze. No entanto, outras marcas brasileiras já lançaram produtos semelhantes com maior cartela de cores, incluindo tons de verde, vermelho, roxo e até brilho duochrome.





Outro ponto negativo é o preço. A sombra líquida da Sweet Sixteen é vendida a R$ 69,90 no e-commerce próprio. Mais uma vez, outras marcas nacionais comercializam produtos semelhantes a um preço mais baixo.





A Océane, por exemplo, tem ainda alguns itens da coleção assinada pela blogueira Mariana Saad vendidos a R$ 43,90. Já as sombras da City Girls podem ser encontradas a R$ 29,90. No entanto, são dois exemplos de marcas grandes, que estão há anos no mercado.





Talvez seja uma comparação mais justa pôr a Sweet Sixteen lado a lado com a Vic Beauté, que é uma marca menor e também levanta a bandeira da fórmula limpa. Nesse caso, a marca belo-horizontina sai ganhando, já que a concorrente vende suas sombras líquidas por R$ 143,90.





Focando especificamente no público adolescente, a sombra da marca mineira é uma boa opção, já que é especialmente formulada para essa etapa. A embalagem é jovem e elegante, sendo uma boa opção para levar na bolsa para a escola.