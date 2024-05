Pedro Torres entre as jogadoras de vôlei do Minas Tênis Clube, modalidade patrocinada pela marca Gerdau/Divulgação

Qual é o seu propósito? A pergunta antes mais restrita ao universo filosófico tornou-se uma exigência também no mundo corporativo. A reposta parece mais fácil para empresas que sempre se preocupam com o social. Ainda mais neste momento no qual o país e o mundo enfrentam catástrofes humanitárias. É o caso da Gerdau, com mais de um século de atividade, que investe em seu papel de contribuir com o desenvolvimento social. Uma das ferramentas encontradas para sustentar seu propósito é o apoio ao esporte. Atualmente, a empresa é patrocinadora do Atlético – desde as categorias de base ao profissional, do vôlei Minas TC, do time feminino do Cruzeiro, e dos gaúchos Grêmio e Internacional, que sofrem com a tragédia climática no Rio Grande do Sul.





Pedro Torres, diretor Global de Marca, Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau fala da missão de “transformar vidas usando o esporte como estratégia de engajamento social”. Ele cita, por exemplo, um projeto social inédito chamado “Galo Social”, investindo no esporte com foco em cidadania. “Cerca de 240 crianças de Vespasiano, município vizinho à Cidade do Galo, têm aulas gratuitas de futebol dentro do próprio CT e recebem tratamento diferenciado com alimentação para realização das atividades, apoio de pedagogos e psicólogos”.



O diretor reconhece que patrocinar equipes de alto rendimento traz projeção mais rápida. “Mas é importante ressaltar que nossa maior aposta é investir na base da pirâmide, que é justamente por onde nasceu a parceria com o Galo”, pontua. Outro exemplo concreto é o projeto com o Minas Tênis Clube, que segue a mesma lógica e princípio. “De forma inédita lançamos com o clube um projeto social que levou a metodologia minastenista para o interior de Minas. As cidades de Ouro Branco e Itabirito, onde a Gerdau possui operação, receberam o projeto “O Esporte como ferramenta de inclusão social”, que oferece aulas gratuitas para crianças e jovens de 6 a 17 anos”.



A mensuração do sucesso do projeto, para ele, não vem de pesquisas de mercado, que são consideradas pela empresa, mas sim da concretização real nas transformações das vidas das pessoas. “Um caso recente e nos encheu de bastante orgulho é da jovem Beatriz, de 12 anos, moradora de Ouro Branco, que ingressou conosco no projeto social desenvolvido na cidade dela em parceria com o Minas Tênis Clube, e recentemente foi selecionada para integrar o time de base do clube, que é uma referência no país e que certamente contribuirá na busca dela pelo seu sonho de ser uma atleta profissional de vôlei”, comemora.



COMUNICAÇÃO

Pedro Torres não prevê expansão no projeto, o que poderia causar maior impacto nas relações com as comunidades. O mais importante para ele é maximizar o impacto social de cada parceria em andamento. “Acreditamos que temos uma plataforma completa de patrocínios. A ideia não é aumentar nosso portifólio e sim evoluir na linha social com cada parceiro. A ideia é analisar como podemos, cada vez mais, transformar a sociedade por meio do esporte. Por isso, em cada parceria, estamos analisando como os projetos sociais podem incorporar ainda mais as comunidades”.



Como estratégia de comunicação, a empresa aposta nas redes sociais, ampliando seus canais digitais, para aproveitar o poder de engajamento dos clubes e atletas. “O maior foco do investimento no esporte é a capacidade de impacto social que essas modalidades têm. O fortalecimento da marca é uma consequência do impacto positivo e da admiração que esse impacto causa na sociedade. Sabemos que esse movimento nos ajuda a ser uma empresa mais admirada pelas comunidades, ter a licença social para operar e a atrair mais talentos”.



A marca ainda patrocina Fórmula 1 no Brasil, o circuito nacional de surf e há três anos o Campeonato Mineiro de Futebol. O diretor não revela o montante do investimento, mas assegura que manterá seu foco na qualidade dos projetos em andamento. “A Gerdau tem como propósito empoderar pessoas que moldam o futuro. Acreditamos que o esporte transforma perspectivas e vidas. Também é uma ferramenta de fomento de bem-estar, saúde e disciplina. São valores ligados a história da Gerdau e que buscamos fomentar nesse movimento”, reforça.