Não é de hoje que Ana Hickmann ultrapassou as telinhas e se tornou empresária. Depois de uma marca de maquiagem e uma linha de esmaltes, a apresentadora aposta em skincare. Ao todo, são oito produtos que prometem bons resultados para mulheres de todas as idades. A linha tem dois itens para a limpeza de pele. Mas apesar de parecidos, são "diferentes".







O primeiro a ser analisado é o gel de limpeza energizante – que tem a embalagem azul. Foi o primeiro produto que testamos da marca, em uma pele mista. Com ação prebiótica e anti-oleosidade, a marca indica o sabonete para peles mistas, oleosas e com tendência a acne. Ele rende bem. Com um pump é possível higienizar bem o rosto, o pescoço e o colo.







O estranhamento veio no começo: o aroma lembra o de uma loção pós-barba, sendo bem diferente da fragrância que vem à mente quando se pensa na imagem de Ana Hickmann. Logo nos primeiros segundos da aplicação veio um susto. Um leve ardor na região das bochechas, que aliviou ao enxaguar com a água, mas que só cessou mesmo após a aplicação de um hidratante próprio para o rosto.







Ao olhar a fórmula, veio a explicação. O produto contém menthol, uma substância que funciona como adstringente e fragrância para o gel. Apesar de ser considerado seguro pelo site CosDNA, ele pode causar a sensação de frescor, que foi confundida com o ardor.







Apesar de ser hipoalergênico, a fórmula contém diversos ingredientes classificados internacionalmente como possivelmente alergênicos, incluindo perfumes e fragrâncias sintéticas. As pessoas com acne devem avaliar se têm alguma sensibilidade a essas substâncias antes de fazer uso contínuo de qualquer produto com os ingredientes.







Mas não é só isso. A classificação de outros ingredientes também chamou atenção, como o sodium laureth -2 sulfate. Apesar de muito usada na indústria cosmética, a substância é irritante para a pele, recebendo uma nota ruim na classificação internacional. A simples existência do ingrediente não significa que o usuário vai ter alguma alergia ou irritação, mas exige cuidado e avaliação detalhada.







Como pontos positivos, o gel de limpeza energizante possui ingredientes bons, que combatem a acne e ajudam a manter a hidratação e a melhorar o aspecto da pele, além de ser considerados seguros. Um deles é o alpha-glucan oligosaccharide - um prebiótico que estimula o crescimento de bons microrganismos da pele. Na prática, esse ingrediente cria uma barreira na pele para proteger das agressões diárias. Além de proteger o ecossistema da pele que fica constantemente exposta aos fatores ambientais, ainda limita o crescimento de micro-organismos que favorecem o surgimento de acnes. É hidratante, tonificante, purificante e rejuvenescedor.







A fórmula tem folha de melaleuca, conhecida por sua ação antiacne; o extrato de orquídea, que tem ação antioxidante; o sodium hyaluronate, um tipo de ácido hialurônico, que ajuda a manter a pele jovem; e o hamamelis virginiana leaf extract, que tem ação antimicrobiana que protege a pele.





Menos ingrediente e mais suave

O gel de limpeza energizante pode não ser a melhor opção para quem tem algum tipo de sensibilidade na pele. Uma possibilidade, talvez, seja o gel de limpeza purificante, que possui ação antipoluição e é indicado para todos os tipos de pele.







De fato, não foi notado nenhum tipo de incômodo ao aplicar esse produto – que também tem bom rendimento. O gel de limpeza da embalagem verde conta com um perfume mais suave e deixa uma sensação mais leve após sua aplicação. Enquanto o primeiro tinha cheiro que lembrava loções de barbear, o segundo tem aroma mais floral, levando fragrância de jasmim na fórmula.







Com bem menos ingredientes que o irmão, esse produto tem uma grande diferença na formulação: a quantidade de fragrâncias e perfumes é menor. Além disso, possui alguns ingredientes que funcionam melhor para quem tem alguma sensibilidade.







O disodium cocoyl glutamate é um exemplo. Considerado um ingrediente de limpeza eficaz, ele não apenas é considerado seguro, como também suave e bom para peles sensíveis. Além disso, a substância não é comedogênica, não obstruindo os poros ou causando acne.





Outro ingrediente é o salvia hispanica seed extract, que hidrata, ilumina e disfarça imperfeições da pele, além de ser considerado seguro. O sodium PCA também tem ação direta na hidratação da pele, aumentando o teor de água das camadas superiores da pele. Esse é um ingrediente considerado seguro, desde que não haja interação com nitrosaminas. Já o propylene glycol ajuda a melhorar a aparência da pele, reduzindo a descamação e restaurando a elasticidade. No entanto, a depender da concentração, pode ser tóxico, além de alergênico.

Qual escolher?

Os dois produtos avaliados são vendidos em embalagens de 200ml, com preços a R$ 89,90. Apesar de parecer salgado, o valor se justifica com as tecnologias envolvidas no produto, não se tratando apenas de um sabonete, mas contendo ingredientes de cuidado e hidratação na pele.







A escolha vai depender do tipo de pele. Pessoas com acne sem quaisquer sensibilidades a fragrâncias tendem a se dar melhor com o gel energizante.







Pessoas com pele seca podem escolher o purificante. No entanto, independentemente do seu tipo de pele, se você tem algum problema com fragrâncias, esse pode não ser o produto ideal. Antes de escolher, analise os ingredientes e consulte um dermatologista.