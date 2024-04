Uma das linhas mais exploradas pela Avon recentemente é a Power Stay, que promete performance e muitas horas de duração. A linha contém duas bases: a líquida, com 24 horas de duração, e a compacta, com promessa de 18 horas de permanência.

Com nove gramas, o produto vem em um estojo com espelho e esponjinha, que é refilável. Ou seja, ela possui refil para substituir ao término do produto, sendo uma alternativa mais barata e produzindo menos lixo.



A base compacta promete praticidade e multifuncionalidade, servindo como base de longa duração, com cobertura para atuar como corretivo e acabamento anti-brilho, como um pó.

É inegável que é um produto prático, já que é fácil de aplicar, já vem com a esponja, que permite bom acabamento em poucos segundos. Porém, cabe questionamentos sobre a multifuncionalidade do produto.



Em primeiro lugar, não é uma base de alta cobertura, capaz de substituir um corretivo. O produto traz cobertura leve a média, construível para média a alta a partir das camadas – o que acaba gastando mais.

Ela também não fica totalmente sequinha, sendo indicável o acabamento com um pó, seja solto ou compacto. Apesar disso, é uma cobertura bem natural, que parece aderir à pele, sem o aspecto de muita maquiagem, mesmo com a construção de camadas.



Além disso, apesar de a Avon prometer que o produto não transfere, não é o que acontece, especialmente sobre uma pele bem hidratada. Ao usar o celular, por exemplo, é possível ver resquícios do produto na tela.



Tecnologia



A grande novidade da base compacta Power Stay é uma tecnologia chamada “Fresh-wear complex”, que protege contra o suor e a umidade. Os ingredientes mantêm a aparência de base recém aplicada, sem mudar de tom ou deixar aspecto oleoso. A base também possui fator de proteção solar 20, eficaz contra os raios UVA e UVB.



Os pigmentos possuem uma espécie de escudo protetor, tornando-os mais resistentes à água, óleo, umidade, poluentes, suor e calor, que podem alterar a cor e o aspecto da maquiagem.

A Avon ainda destaca que a base é flexível, permitindo movimentos faciais confortáveis, sem acumular nas rugas e linhas finas. Além de não craquelar e não ressecar na pele.



Por isso, é uma base mais indicada para quem tem pele seca ou mista, sendo uma ótima opção para quem tem pele mais madura e com linhas de expressão. O resultado é um acabamento natural sem brilho, mas sem o aspecto seco das bases mate.



A base é não comedogênica, ou seja, não obstrui os poros nem favorece o aparecimento de acne. Por ser de longa duração, não existe a necessidade de reaplicação.



Teste



Para pôr à prova todas as promessas da Avon, foi usada a cor 110F, a mais clara da cartela de 20 cores – número muito bom para a variedade de tons dos brasileiros. A base foi usada durante um festival de rock, que durou cerca de 12 horas, no último mês de março.



Foi um dia intenso, com muito calor, sol e chuva. Mesmo assim, a base resistiu. Ao fim do dia, a maquiagem estava praticamente intacta.

Os locais que menos resistiram foram ao redor da boca e na testa, próximo à raiz do cabelo, área em que se sua mais. Mesmo assim, não foram criados “buracos” na pele, mantendo uma cobertura que deixou a maquiagem usável até o fim.



Ao término do festival, a base foi removida facilmente com lenço demaquilante, sem precisar esfregar muito. Para completar a remoção da maquiagem, um sabonete facial. Ou seja, mesmo com longa duração, é simples e fácil tirar a make após o dia.



Fórmula



A grande lista de ingredientes da base compacta Avon Power Stay não tem nenhum componente que chame a atenção por risco de biossegurança. No entanto, não é uma fórmula “limpa”, contendo silicones, petrolatos, parabenos e outros compostos que levantam debate entre especialistas.



A proteção solar fica por conta do dióxido de titânio, que é um protetor solar físico contra os raios UVB e parte do UVA, e também do octinoxato.

O componente, além de absorver raios ultravioleta, atua como um estabilizador de luz. Por fim, o acetato de tocoferol também ajuda a proteger a pele dos danos UV, além de ser um tipo de vitamina E, agindo como antioxidante, tornando a pele macia e retendo a umidade.

A fórmula também contém nailon 12, que garante elasticidade da base no rosto, além da cera microcristalina e o miristato de magnésio, que dão resistência ao suor e à água.

Outros ingredientes, como metacrilato de polimetila, copolímero de etileno / metacrilato e copolímero de vp / hexadeceno formam um filme na pele, completando a fórmula resistente.



Com gorduras de coco e extratos de romã, a fórmula também tem alguns ingredientes hidratantes da pele. Porém, a concentração não garante grandes resultados na pele, não podendo ser considerado um item de skin care.



Preços

A base é um pouco mais cara que a média de produtos semelhantes da marca. O estojo é anunciado no site da marca por R$ 71,90, sendo encontrado por até R$ 59,90 pela internet. Já o refil custa R$ 41,99, sendo comercializado por R$ 34,99 com desconto.



Além disso, a quantidade de produto da embalagem é de 9g – bem menos que outras bases da categoria. A maioria das bases tem em torno de 30g, podendo chegar a 45 g.

Mesmo assim, é um produto com bom custo-benefício, sendo uma ótima alternativa para quem busca uma maquiagem que dura o dia inteiro, mesmo com o clima brasileiro.