Nos últimos anos, o mercado de maquiagem brasileira avançou significativamente. Novos tons de produtos para a pele foram criados, principalmente, para a pele negra. Mas ainda existem os chamados produtos universais, aqueles que estão disponíveis em apenas um tom e prometem servir a vários tipos de pele, se não todos. É o caso da Paleta de Rosto Multifuncional Camila Loures, lançada em parceria com a Vult.

A marca promete que a paleta de 15,5g traga “modernidade e atitude”, tendo três cores diferentes que são “super versáteis” e “pigmentam em diversos tons de pele”. Mas, de cara, já dá para ver alguns problemas. Um dos tons é um marrom quente, que pode ser usado como bronzer e contorno para quem tem a pele branca.

O fato é que, em pessoas de pele negra retinta, a cor não funciona, nem mesmo como um pó, já que há relatos de que a cor dá aparência de acinzentado em quem aplica na pele.

Por outro lado, o tom mais escuro pigmenta bem em peles escuras, podendo ser usado tanto como blush e até como um contorno – mesmo que tenha o fundo avermelhado. A dúvida, nesse caso, é para quem tem a pele branca. O pó mancha facilmente e dá trabalho para esfumar. Mas quem consegue trabalhar na aplicação consegue um resultado satisfatório, fazendo com que o produto se mescle tão bem com o que já está na pele, que até parece que ele “sumiu”, trazendo um tom natural.

Porém, o fundo vermelho-amarronzado ou marrom-avermelhado não é um tom tão democrático, podendo trazer o aspecto de pele manchada ou suja. A melhor cor é, sem dúvidas, o cremoso. Com partículas de brilho finas, ela funciona muito bem como um iluminador em peles mais escuras.

O glitter é dourado e a base tem fundo de cor. Por isso, em tons médios e claros, pode ser uma opção de blush. Nos olhos, a cor traz um brilho sofisticado e discreto – perfeito para o dia a dia.

A marca define o produto como sendo para “definir, bronzear e realçar o rosto”. O grande problema é que isso só acontece em determinados tipos de pele. Sabemos que linhas assinadas por influenciadoras geralmente funcionam bem para quem tem os tons semelhantes ao da criadora.

É o que acontece com Camila Loures. Nela, as cores realmente funcionam bem, mas quando pensamos no mercado brasileiro hoje, isso não basta. Para realmente cumprir o objetivo proposto pela marca, o ideal seria que a paleta tivesse pelo menos outras duas variações: uma para peles mais claras e outra para tons mais escuros. Também é preciso avaliar o subtom das cores, já que a paleta privilegia os tons mais quentes.

Fórmula construível

Outro fator importante é que as cores da paleta constroem camadas. Isso quer dizer que, quanto mais você aplicar o produto naquele ponto, mais a cor aparecerá. O tom não vai se tornar mais escuro, mas menos translúcido. Isso torna a paleta mais versátil, podendo ser usada tanto em situações em que se quer uma maquiagem mais natural, quanto aquelas em que se deseja aparecer maquiada.

A textura não é dura, não precisando esfregar o pincel muito forte para pigmentar. Mas também não é macia a ponto de esfarelar e fazer sujeira por toda a paleta.

Nas cores em pó, o principal ingrediente é o talco. O composto é totalmente seguro para a pele e ajuda a absorver umidade, evitar o endurecimento do produto e deixar a sensação de pele sequinha.

Enquanto a fórmula cremosa é palmitato de etilexila, um emoliente derivado do óleo de palma. O ingrediente é comumente usado por conta das suas propriedades de suavização da pele. Ainda pode ser empregado como solvente e lubrificante.

Todas as cores são veganas e as fórmulas não foram testadas em animais, possuindo o selo de livre de crueldade animal.

Custo-benefício

A paleta multifuncional Camila Loures custa em torno de R$ 50 e pode ser encontrada em vários sites da internet e também em lojas físicas. O produto entrega resultado razoável para o valor.

A embalagem de plástico é clean e elegante, feita de plástico. Não contém espelho. A transparência do estojo ajuda a ver, de cara, as cores do produto.

No fim, o produto vale a pena, especialmente para quem tem tons quentes em sua paleta de cores e gosta de marrom.