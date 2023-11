'Eu não me sinto à vontade com que as pessoas me vejam nua e crua. Eu não ando sem maquiagem'

A cantora Sandy participou, neste domingo (26/11), da estréia do quadro 'Angélica: 50 & Tanto', no Fantástico. A cantora revelou observar outras mulheres compartilhando fotos sem retoques e não conseguir fazer o mesmo por não se sentir à vontade se expondo sem maquiagem. "Eu não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua”, destacando que ela não se acha "bonita e nem confortável sem maquiagem"



A afirmação aponta para questões mais amplas relacionadas à autoimagem e à pressão estética na sociedade. Sendo que, assim como Sandy, muitas mulheres crescem se maquiando e se arrumando desde cedo.

Segundo a psicóloga, especialista em relacionamentos e mentora de mulheres, Juliana Pereira, a incapacidade de se ver sem maquiagem pode indicar uma dependência da imagem "maquiada" como a única aceitável ou desejável.



“Isso pode ser resultado de padrões de beleza impostos socialmente, levando a uma autoavaliação negativa quando a pessoa não atende a esses padrões e ainda ao fato de ela não gostar do que vê quando está natural e precisar, a todo tempo, da aprovação de outras pessoas e de si mesma. Para isso, anda o tempo todo maquiada.”



O mundo em que vivemos, frequentemente, promove ideais de beleza irreais, muitas vezes moldados por imagens retocadas e filtradas nas redes sociais e na mídia. Isso, de acordo com a psicóloga, cria uma pressão significativa sobre as pessoas para atender a esses padrões, o que, por sua vez, pode afetar a autoestima e a confiança.

“A dificuldade em se enxergar sem maquiagem não é apenas uma questão superficial, mas sim um reflexo de desafios mais profundos relacionados à autoaceitação e à influência desses padrões estéticos. Envolve saúde mental e autoestima.”



Para reverter a dificuldade de alguém em se enxergar como realmente é e promover uma imagem corporal mais saudável, Juliana cita várias estratégias que podem ser adotadas: