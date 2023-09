683

Gordura localizada, flacidez e estrias normalmente não se resolvem apenas com dieta e exercícios físicos Freepik

A gestação é marcada por uma série de mudanças, com todo o organismo se adaptando de diversas maneiras para garantir as condições ideais para o desenvolvimento adequado do bebê. "Ganho de peso e distensão da pele, com surgimento de flacidez e estrias, são algumas das alterações corporais mais comuns na gravidez e figuram entre as principais reclamações das mulheres no puerpério", destaca a médica especialista em cosmetologia pelo Instituto BWS, Cláudia Merlo, que ainda destaca o melasma como outra alteração comum durante a gravidez. "O melasma é caracterizado por manchas acastanhadas de bordas irregulares que surgem principalmente em áreas fotoexpostas, como a testa e a região do malar. É uma doença de causa multifatorial intimamente relacionada com alterações hormonais, o que faz com que comumente surja durante a gravidez", acrescenta.



E, apesar de alterações como flacidez, estrias e gordura localizada serem perfeitamente normais, podem causar desconforto estético nas novas mamães, principalmente pelo fato de estarem passando por um momento tão delicado. "E, em grande parte dos casos, essas alterações não são resolvidas apenas com dieta e prática de exercícios físicos, sendo necessário então recorrer aos procedimentos estéticos, que podem ajudar na recuperação da autoestima e do bem-estar", afirma a médica. O arsenal de procedimentos disponíveis atualmente nos consultórios para ajudar mulheres nessa fase é enorme. Mas, antes de optar por qualquer tratamento, o mais importante é passar por uma avaliação. "Cada organismo reage de uma maneira diferente à gravidez. Por isso, os procedimentos devem ser indicados de maneira individualizada em um plano de tratamento que atenda as reclamações e desconfortos estéticos de cada mulher", acrescenta.



Por exemplo, o melasma é uma doença que, apesar de não ter cura, pode ser controlada de maneira eficaz, mas apenas com um tratamento individualizado e devidamente planejado por um médico especialista. "Além dos cuidados preventivos, como o uso de fotoprotetor, o laser é outra peça-chave no combate às manchas do melasma, já que atua sobre o pigmento já depositado na pele, quebrando-o em pequenas partículas que o próprio organismo é capaz de eliminar gradualmente após a sessão", explica a médica, que, junto ao laser, também prescreve medicações tópicas e orais que vão ajudar a controlar e reduzir a produção do pigmento causador das manchas. "Ainda podemos realizar procedimentos que visam melhorar a qualidade da pele e garantir uma barreira cutânea íntegra, como lasers e bioestimuladores, para aumentar a produção de colágeno, e injetáveis como o skinbooster, um ácido hialurônico que, em vez de volumizar, melhora a hidratação da pele", detalha a especialista.



Leia: Sangramentos nasais podem indicar pressão alta e até tumor



Segundo a médica, a flacidez é outro exemplo que demonstra a importância dos protocolos individualizados. "A flacidez abdominal comum após a gravidez pode ser resultado de flacidez cutânea, flacidez da camada muscular ou mesmo uma combinação entre as duas. Isso porque a pele está sobreposta ao músculo e acompanha sua tonicidade. Logo, se o músculo está flácido, a pele também parece flácida. Então, na grande maioria dos casos, precisamos tratar mais de uma camada, o que pode ser feito através da associação de procedimentos com excelentes resultados", explica.



Por exemplo, para tratar especificamente a flacidez cutânea, pode ser realizada a aplicação do bioestimulador de colágeno Radiesse, cujo efeito também pode ser refinado posteriormente com sessões do ultrassom microfocado Ulthera. "Esses procedimentos promovem, de maneiras diferentes, estímulo da produção das fibras de colágeno, melhorando a firmeza da pele", diz Claudia, que, para combater a flacidez da musculatura, recomenda sessões do EMSculpt Neo. "O Emsculpt Neo emite, simultaneamente ao estímulo muscular da tecnologia HIFEM (campo eletromagnético focalizado de alta intensidade), a radiofrequência sincronizada, responsável por diminuir as células de gordura. O resultado dessa união de energias reflete em maior queima de gordura e crescimento muscular do que qualquer outro procedimento, tudo isso de maneira mais rápida e menos custosa".



Em pacientes que ainda apresentam uma maior concentração de gordura, é possível realizar também aplicação de injeções redutoras de gordura. "Aplicamos medicamentos que vão atuar na camada subcutânea para aumentar o metabolismo local e causar uma degradação na molécula de gordura, que é eliminada gradualmente pelo organismo. Além disso, essas substâncias geram uma inflamação controlada que já proporciona melhora da qualidade e tônus da pele", diz Claudia, que explica que as injeções de gordura também podem ser associadas à radiofrequência do Emtone, se necessário, para melhorar ainda mais a flacidez da pele. "O aparelho promove ação mecânica e de calor (42°) para aumentar produção de colágeno e melhorar a estruturação da pele, tornando-a menos flácida e ainda atuando na redução de estrias", acrescenta a especialista. Lasers como Fotona podem ser indicados para tratar as estrias, segundo a médica.



A especialista volta a ressaltar que essa não é uma receita de bolo e o protocolo deve ser individualizado, além de sempre ser combinado com um estilo de vida saudável para garantir os melhores resultados. "É fundamental que a paciente seja enxergada como um todo e tenha suas necessidades devidamente avaliadas. Mas o mais importante para a mulher nesse momento é o acolhimento, pois trata-se de um período muito delicado, que deve ser encarado com muita naturalidade e máxima atenção, desde o momento em que entra no consultório até sair e, muitas vezes, ainda depois", aponta.