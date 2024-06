Em 21 de junho, próxima sexta-feira, é celebrado o Dia Internacional do Ioga. A data foi criada para celebrar os benefícios que a prática pode proporcionar para o bem-estar das pessoas.



Nesta data, apela-se à paz e fraternidade entre os indivíduos para a construção de um mundo melhor. Os praticantes de ioga destacam o bem-estar proporcionado pela atividade física e encaram o ioga como uma filosofia de vida. A adoção de uma postura corporal correta, a melhoria da capacidade respiratória são algumas das vantagens da prática de ioga. Consequentemente, a redução da ansiedade e dos níveis de stress são outros benefícios.



O ioga exercita todo o corpo, tonificando os músculos, melhorando o sistema digestivo e circulatório. A meditação é um dos componentes mais importantes, melhorando a capacidade de concentração do praticante.



A história do ioga na América do Sul começou em 1920, na Argentina, e de lá veio ao Brasil através de Swami Asuri Kapila, e se tornou mais conhecido no Brasil na década de 60, através dos ensinamentos do Coronel Caio Miranda.



Confira os principais benefícios do ioga para a saúde física e mental:

Felicidade – o ioga ajuda a elevar os níveis de serotonina no organismo. Isso ajuda a afastar a depressão, ansiedade e estresse. Uma pessoa feliz terá relacionamentos harmoniosos, e o sistema imunológico fortalecido.



Perda de peso – A prática do ioga acelera o metabolismo, controla o nível de açúcar no sangue e evita a compulsão alimentar. Tudo isso ajuda a emagrecer.

Foco – Para manter as posturas, é preciso manter o foco na respiração. Esse treino é um exercício para o cérebro, que terá maior facilidade para manter o foco em todas as atividades da sua rotina.

Relaxamento – prestando atenção na respiração e em cada movimento do corpo durante as aulas de ioga, a sua mente pode relaxar e esquecer a tensão do dia a dia.



Flexibilidade – Com a prática, a flexibilidade se desenvolve. O ioga permite que a mente se conecte aos músculos, desenvolvendo movimentos que antes o corpo não conseguia realizar.

Força – As posturas fortalecem os músculos. Músculos mais fortes geram mais equilíbrio e evitam dores e doenças como artrite.



Corrente sanguínea – O exercício melhora a oxigenação das células, permitindo um melhor fluxo do sangue por todo o corpo. Postura – A consciência em relação aos movimentos e a conexão entre mente e corpo te deixarão com uma postura alinhada, firme e natural. Em pouco tempo sentirá a diferença e fugirá das dores na coluna.



Qualidade do sono – Ajuda a controlar o sistema nervoso e isso influencia toda a rotina. Um dos primeiros sintomas percebidos é a melhora da qualidade do sono.