Quando surgiram as primeiras blogueiras de maquiagem, havia uma paleta que era indicada por todas elas: a de 30 cores da marca Catharine Hill. Ela tinha um ótimo benefício e cores diferentes, que fugiam dos neutros tradicionais que o mercado oferecia naquele momento. Desde então, novas marcas surgiram, com novas propostas, novos preços e novas cores. E a paleta queridinha acabou esquecida dos vídeos das influenciadoras.



Porém, ela ainda está nas gavetas de vários maquiadores, drag queens e mulheres que fazem automaquiagem. Mas esse ainda é um investimento que vale a pena? A reportagem do Estado de Minas resolveu testar.

É claro que, ao longo dos anos, a maquiagem mudou. A nova versão foi lançada em 2021, em comemoração aos 15 anos do produto. E dá para ser visto de cara: a embalagem, que antes era semelhante a um CD, se tornou mais resistente – mas continua compacta. Algumas cores foram substituídas, formando uma cartela mais harmônica e versátil.





Isso combina com o novo posicionamento da Catharine Hill. A marca deixou de ser uma maquiagem de farmácia para ser uma linha profissional, entregando produtos mais sofisticados. Com isso, o preço também mudou.





Se antigamente ela custava R$ 40, como relatam algumas pessoas na internet, hoje é vendida a R$ 144, segundo o site da marca, o correspondente a R$ 4,80 por cor. É difícil fazer uma comparação com outros produtos do mercado, já que nenhuma marca atualmente oferece o mesmo número de cores em uma paleta com tons parecidos.





Cartela de cores

Dos 30 tons disponíveis na paleta, 17 são tons mate e 13 são cintilantes – a maioria em cores mais claras, possibilitando looks mais clean. Porém, o brilho não é “cegante”, dando um efeito mais casual e menos glamouroso, não sendo a primeira opção para uma festa, por exemplo.





Os tons conversam entre si e permitem desde um visual mais neutro, com tons de marrons, bege e róseos. As sombras azul claro, vermelho e laranja são as mais diferentes, que permitem um look mais colorido.





A fórmula contém talco como principal ingrediente. A substância absorve umidade, evitar o endurecimento do produto, para tornar a maquiagem facial opaca ou melhorar a sensação de um produto na pele. Esse é um ingrediente polêmico, já que é recebe nota oito na escala de segurança no site CosDNA, referência nos Estados Unidos, por conta do risco de intoxicação. No entanto, quando o produto não é inalado ou ingerido, não apresenta riscos para a saúde. A presença do palco torna a sombra um pouco esfarelenta, causando um pouco de sujeira na hora da aplicação. Por isso, algumas pessoas podem preferir fazer primeiro a maquiagem dos olhos e depois a pele.





A fórmula também contém petrolato líquido, outro ingrediente polêmico por se tratar de um derivado do petróleo cru, mas que também não causa problemas quando usado na maquiagem. O produto é vegano e cruelty free, não tendo nenhum ingrediente de origem animal nem teste em animais.

Pigmentação

As 30 cores da paleta são bem pigmentadas, entregando o mesmo tom que está na embalagem. Mas é possível fazer maquiagens mais leves ou mais pesadas, já que a fórmula é construível, ou seja, que fica mais ou menos intensa de acordo com as camadas do produto. Um destaque é a cor preta, que não fica acinzentada, fazendo uma ótima transição, quando esfumada para o marrom.





Ela não precisa de uma base abaixo da sombra para pigmentar. Mas fica mais intensa quando colocada sobre um primer de sombras ou um corretivo. Pessoas com peles mais escuras podem sentir dificuldade com tons mais claros, sendo mais aconselhado a preparação da pálpebra antes da aplicação.









Por fim, é um produto que oferece certa resistência, durando horas na maquiagem mesmo com suor. Mas é facilmente removível com a aplicação de um demaquilante, sem deixar a pele manchada.

Vale a pena?

Não é à toa que a paleta da Catharine Hill se tornou um clássico do mercado brasileiro. A qualidade é muito boa e serve tanto para profissionais da maquiagem quanto para quem faz a automaquiagem. Alguns tons, como o azul claro, são muito difíceis de se ver em paletas do mercado nacional, especialmente com boa pigmentação.





Como dito, a maioria das marcas hoje não possui uma paleta de mesmo tamanho e cores . Talvez o que mais se assemelhe seja a 24 e a 24.2 da Océane, ambas vendidas por R$ 72,90 no site da marca. Mesmo assim são propostas diferentes.





A Catharine Hill, portanto, é uma boa opção tanto para quem está começando no mundo da maquiagem quanto para quem tem prática. No entanto, não funciona como aquela paleta que resolve todos os seus problemas, já que peca nas sombras cintilantes.