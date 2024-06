Nos últimos 14 anos, o Anuário Mega Brasil se tornou a principal referência de análise do mercado da comunicação corporativa do Brasil. Além de interpretar as atuações das empresas, o Anuário faz projeções sobre o mercado e elabora um ranking baseado no desempenho das agências de Relações Públicas (RP) e Comunicação Corporativa do país. Em sua última versão digital, o Anuário apresentou como destaque a mineira Rede Comunicação, de Belo Horizonte, como a 24ª maior agência do país.



Seu desempenho nos últimos anos tem sido notável. Em 2022, a agência, que dentre as mineiras é a segunda maior do mercado, ocupava a 32ª colocação, quando engrenou uma arrancada que só não surpreende a seus profissionais. Para a CEO Flávia Rios, a Rede tem evoluído expressivamente durante os quase 22 anos de atuação no mercado de Comunicação Corporativa. “É uma satisfação estar entre as 25 maiores agências do Brasil, porque mostra o empenho, a paixão e a incansável busca de toda a Rede em transformar as empresas e as organizações a partir da comunicação”.



Flávio Rios observa que a transformação da sociedade nos últimos anos deixou a comunicação corporativa em evidência. Esse novo mercado com mudanças intensas em seu dia a dia, impuseram desafios reveladores e criaram oportunidades para que empresas do setor pudessem mostrar capacidade de apresentar soluções.



Parcerias



“A revolução tecnológica, o pós-Covid e todas as mudanças comportamentais que temos vivenciado colocou a comunicação corporativa em evidência como parte fundamental da estratégia das empresas, mas trouxe também o desafio de estarmos atualizados, o tempo todo. A Rede tem se empenhado nisso, buscando capacitação, boas parcerias e excelentes profissionais para assumir a dianteira do mercado mineiro”.



O Anuário da Mega Brasil é ancorado e editado por Marco Rossi, Adriana Teixeira e Eduardo Ribeiro, conta com 354 páginas e o apoio de 80 organizações. A publicação é apoiada institucionalmente pela Aberje e Abracom, entidades que representam o mercado da Comunicação Corporativa no Brasil.



A versão impressa da edição 2024 também já está disponível, mas com tiragem reduzida à disposição dos interessados, já que o objetivo é direcionar a publicação em papel apenas para quem a coleciona ou prefere consultá-la de modo físico.



“Como a edição digital é gratuita e aberta a todo o mercado, com audiência que nos últimos anos passou de 300 mil pages views, concentramos a tiragem da edição impressa apenas para os anunciantes, fontes de informação e parceiros institucionais, além de uma pequena reserva para venda ao público e aos colecionadores”, esclarece os diretores Eduardo Ribeiro e Marco Rossi. A versão digital está disponível no link https://www.virapagina.com.br/megabrasil/anuario2024/.