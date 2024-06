Reinauguração

Mônica Gonçalves recebe clientes, amigos e imprensa, quinta-feira, 6, para brindar a reabertura da sua loja Trousseau, do Lourdes, que passou por ampla reforma. O tema do coquetel será a cultura japonesa, inspiração para a coleção de inverno, de nome Ikigai, que significa “razão de viver”. No encontro, terão oficina de origamis ministrada por Isa Klein e uma minipalestra com uma das coachs mais conhecidas no país, Ana Raia, que fala sobre independência, autoconhecimento, equilíbrio etc.



Aniversário surpresa

Quem fez aniversário na última terça-feira foi a dinâmica empresária Adriana Vasconcelos Oliveira, que ganhou festa surpresa organizada por um grande grupo de amigas. Festa animada que realmente surpreendeu a aniversariante. Tudo preparado no capricho: bufê da Avellan Confeitaria, bolo especial da Bolo Mágico e decoração de Ju Haid. Muitos drinques da Romero e música animadíssima com o DJ Paulinho. Impossível citar as presenças e não deixar alguém de fora. Nas próximas semanas, publicaremos fotos.



Casamento

Myrna Gondim Porcaro convidando para o casamento de seu filho com Benito Porcaro Filho, Pedro, com Bruna, filha de Cláudia Scherr e Sávio Coelho. Cerimônia e festa serão no dia 29, às 15h, na sede social do condomínio Morro do Chapéu.



FRAGMENTOS

A escola de dança Ballet e Classe faz espetáculos e oficinas gratuitas em BH, Sabará e Ouro Preto, de junho a setembro, em comemoração ao seu 18º aniversário. O circuito começa no dia 16 em Belo Horizonte e todos os eventos têm entrada franca. Sob a direção de Margot Sales, que também assina as coreografias com Diego López, o espetáculo “Fragmentos” mostra várias vertentes do balé, do clássico ao contemporâneo. Dia 20, será em Sabará e 4 de julho em Ouro Preto.



Seminário

O Sindijoias Ajomig promove seminário “O Futuro da Mineração de Gemas no Brasil”, na sede da Fiemg, amanhã. O encontro discutirá as ações em defesa da pequena mineração, buscando meios para sensibilizar as principais entidades públicas para as demandas dos pequenos mineradores de gemas do Brasil, a partir das 14h.

GALO NA LAGOA

A turma do Atlético movimentou a VD House, em Lagoa Santa, para os cliques e flashes das novas camisas do Galo. O entra-e-sai de craques (tanto masculinos quanto femininas) e equipe de apoio resultou em megaequipe, mudanças de cores no ambiente (azul, nem pensar), bufê de alto nível e muito mais. Coisa de bons profissionais e tudo bem discreto, para não dar pinta antes da hora. Dando suporte à turma, o estilista Victor Dzenk, dono do espaço de eventos.

Festas Juninas

Chegou o mês de junho e com ele as festas juninas. No dia 8, terão duas na cidade. Um deles é o tradicional Arraiá do Porcão, no Espaço Meet, das 14h às 22h, com variedade de comidas e bebidas típicas, brincadeiras para adultos e crianças. Para animar ainda mais, os shows ficarão por conta de Alan & Alex e Paulinho Alabart com o sertanejo, Chama Chuva com o forró e o DJ Pablo Catão, deixando a energia lá em cima. Ainda terá a tradicional quadrilha para agitar o Arraiá. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla. A outra é o Arraiá do Rock, pensado para os amantes desse estilo musical. Será na Avenida Bernardo Monteiro, em frente ao Colégio Arnaldo, a partir do meio-dia, com entrada gratuita, mediante retirada de convites no Sympla. Comidas típicas, boas cervejas e no palco as bandas Dona Ermelinda, às 12h; Seu Madruga, às 14h; Locomotive, às 17h; e Arcodaveia, às 19h.

POR AI...



• Quem passou pela cidade nessa semana foi o artista Zeca Velloso, com apresentação no Teatro Vallourec e esticada no bar Tranquilo, nas proximidades da Praça da Bandeira. O rapaz é filho de Caetano Veloso e Paula Lavigne e herdou o talento musical da família. Suas músicas “Todo Homem” (foi tema de novela global) e “O Sopro do Fole” (em homenagem à tia Maria Bethânia) são sucessos absolutos.

• O Inhotim acabou inspirando os pernambucanos na criação de um parque artístico, botânico e educativo chamado Usina de Arte, com obras contemporâneas instaladas ao ar livre. Foi criado por Bruna e Ricardo Pessoa de Queiroz, na antiga usina de açúcar da família na chamada Zona da Mata. Eles têm tradição no assunto: a matriarca do clã, Helena Pessoa de Queiroz, apoiava artistas e várias vezes entrou na lista das mais elegantes do país.

• Uma das trends atuais da moda é inspirada pelos uniformes das jogadoras de tênis, impulsionada pelo filme “Rivais”, em cartaz na cidade. Mais que o figurino usado pela badalada Zendaya nas cenas, a trama da obra é superinteressante. Enquanto isso, na vida real, esse esporte observa a estrela de Rafael Nadal se apagar melancolicamente, com eliminação em Roland Garros, logo na primeira rodada.

• Com o estardalhaço de sempre, foi realizada mais uma viagem da nave do bilionário Jeff Bezos em curto vôo turístico ao espaço. Sendo a sétima vez, começou a ficar banal. Que o diga o mineiro Victor Hespanha, que, há dois anos, foi sorteado para uma dessas viagens, foi ao espaço, fez cambalhotas em micro-gravidade, voltou e não se falou mais nisso.

• O presidente da Fuliban, Frederico Gervársio Aburachid, está participando ativamente das discussões do projeto para o Centro WALAW, que a União Cultural Brasil/Líbano vai construir em São Paulo. Será o maior da América Latina e será construído com participação da comunidade líbano-brasileira. Para ele, “esse será um grande legado para a atual e para as novas gerações”.

• Acessório queridinho por 10 entre 10 mulheres, as bolsas são também objetos do desejo dos ladrões. Por isso mesmo, uma empresa de seguros teve a ideia de assegurá-las contra roubo. O problema é que o prêmio de cobertura é muito baixo – não mais que mil reais. Na maioria dos casos, não paga nem mesmo a bolsa.

• Como acontece há 77 anos, o tapete vermelho de Cannes teve muitas brasileiras por lá. Sem muito brilho, diga-se. Mas o burburinho continua intenso e seletivo. A saber: um grupo, estimulado por militantes norte-americanas, tentou ressuscitar ali o movimento Me Too, mas ninguém deu a menor bola. Definitivamente, Cannes não é Los Angeles.

• O restaurante El Mai, no Bairro de Lourdes, inaugurou espaço privativo para eventos, no segundo andar, que pode receber grupos de até 28 convidados.

Isabela Teixeira da Costa (interina)