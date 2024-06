Desfile Outono-Inverno Zahair Murad 23/24 Fotos: Reprodução internet

Pensando nas principais tendências de cores do ano, a especialista em moda e estilo, parceira da Feira da Moda Inverno (FEIMI), Valeska Tounour, traz algumas dicas para combinar as cinco tendências da WGSN e a Coloro.





Tons como Apricot Crush, Intense Rust e Midnight Plum, segundo a especialista, prometem trazer vitalidade e sofisticação aos guarda-roupas, refletindo as necessidades atuais por estabilidade e escapismo. Essas cores oferecem a possibilidade de criar looks que seguem as últimas tendências, oferecendo conforto, beleza e uma conexão única com a natureza.

Vestido superlight longo da Osklen Reprodução internet



Apricot Crush é um tom vibrante equilibrado, estimulante e intenso. Incorpora uma abordagem que remete à saúde e ao bem-estar. Em tempos de incerteza, o Apricot Crush, ou Coloro 024-65-27, continua a ser uma cor cheia de esperança e positividade. Eleita a cor do ano pela WGSN, confirma uma crescente no mercado pelos tons alaranjados, como a Peach Fuzz, vencedora da cor do ano da Pantone em 2024. A cor pode ser combinada com tons terrosos para um visual natural e relaxante.



Intense Rust é um tom quente e rico que evoca uma sensação de estabilidade, equilibrando o luxo com um toque rústico e terroso. Essa cor comunica autenticidade, luxo discreto e promove o retorno do design clássico. O Intense Rust pode ser usado para criar um look poderoso e impactante.



Conectado a temas de exploração espacial e metaverso, o Midnight Plum, tom roxo escuro próximo ao preto, celebra a escuridão e se conecta a uma sensação de mistério, alinhando-se com o crescente desejo do consumidor por escapismo.



Representando praticidade e confiabilidade, o tom de cinza Sustained Grey é fundamental e básico, com um toque utilitário, promovendo equilíbrio e desacelerando. É um tom atemporal, que provavelmente está presente no guarda-roupa da maioria das pessoas em peças clássicas, daquelas que duram a vida, que são coringas para compor qualquer produção. Tem um apelo de longo prazo.



O Cool Matcha é um tom verde pastel, calmante e pacífico, com propriedades terapêuticas, sendo a combinação perfeita entre um verde vegetal e uma tonalidade pastel consciente. É um equilíbrio ou uma mistura especial entre o verde limão e o verde-água. Essa união resulta nesse tom que ilumina e acalma, ao mesmo tempo, trazendo energia na medida certa.