Nascida em 2022, em meio ao boom do mercado brasileiro de beleza, a Bauny entrega produtos multifuncionais, veganos e cruelty free que prometem sustentabilidade, praticidade e performance. É o caso do primer sérum. Além de preparar a pele para a maquiagem, o produto promete efeito firmador da face e acabamento glow.





A tendência de pele brilhante surgiu há pouco tempo e tem se tornado queridinha das brasileiras. Porém, devido ao clima tropical, é preciso que o acabamento não se confunda com o efeito de oleosidade nem atrapalhe a duração da maquiagem. Esses foram os principais critérios que a equipe do Estado de Minas buscou no Primer Sérum durante testes feitos para essa reportagem.











O produto utilizado foi o bronze. O outro tom disponível, segundo o site da marca, é o rosé. A primeira coisa a se observar é que, sim, o primer adiciona cor à pele. Isso não é um grande problema quando há uma camada de base acima do produto. No entanto, é preciso cuidado ao adicionar gotas do primer durante a aplicação da base ou corretivo para garantir que não haja mudança no tom.





Por conta do tom bronze, o primer não corre o risco de esbranquiçar a pele negra – um ponto muito positivo. E pode dar um efeito de bronzeado natural, especialmente nos tons mais claros.











Ao aplicar o produto, além da alteração na cor, é possível ver pequenas partículas de brilho espalhadas sobre a pele. Apesar dos pontos mais brilhantes, o brilho parece ficar uniformemente espalhado pelo rosto, sem deixar o aspecto de “suor”. O efeito é visível especialmente com bases de baixa e média cobertura.





O primer deixa a pele grudenta, permitindo uma aderência maior da base na pele. Isso favorece na duração da maquiagem.





Aspectos sensoriais

O primer da Bauny é cremoso quase líquido, permitindo boa espalhabilidade. No entanto, um ponto negativo é o cheiro muito adocicado, que pode incomodar algumas pessoas. Apesar de desaparecer após a pele absorver o produto, o aroma durante a aplicação é forte demais.





A fragrância, inclusive, é um dos pontos negativos da fórmula. O ingrediente recebe nota quatro na avaliação do CosDNA, site referência na análise de cosméticos nos Estados Unidos e na Europa.









Outro item controverso é a poliacrilamida, usada como estabilizante da fórmula. Com nota quatro no CosDNA, a substância é composta de moléculas repetidas de acrilamida, que tem sido associada por estudiosos a tumores mamários. Isso não significa que usar o primer causa câncer, mas a informação pode servir como um alerta para alguns consumidores.





No mais, a fórmula é segura, com o restante dos ingredientes com nota máxima de segurança. Vale destacar o ativo que a Bauny chama de Tens'up, que, na verdade, é a goma de caesalpinia spinosa. Segundo a marca, o ingrediente forma uma película, proporcionando um aspecto de pele mais lisa e revigorada. No entanto, o efeito é sutil, não modificando significativamente o aspecto da pele.





Vale a pena?

O Primer Sérum da Bauny é vendido em uma embalagem bonita, em tons de branco e lilás. O tubo tem dois pontos mais estreitos, que facilitam a retirada do produto. Ainda a respeito da embalagem, o primer não vem em caixa ou nada do tipo, apenas a bisnaga de plástico, trazendo pouca informação impressa.









O primer, de 25g, é vendido a R$ 61,20 no site da marca. Mas é possível encontrá-lo por até R$ 49,90 pela internet. O preço é maior que os das duas bases do portfólio da empresa. O que é, no mínimo, curioso, já que a base é considerada um passo mais importante da maquiagem e, por isso, faça mais sentido o investimento.









Porém, a faixa de preço é semelhante a de outros produtos disponíveis no mercado brasileiro com a mesma proposta e resultados semelhantes, como a Beyoung e a linha da Ana Hickmann, encontrados a R$ 49,90 e R$ 82,90, respectivamente. A escolha, portanto, vai depender da preferência do consumidor e da facilidade de acesso.