Desde que a influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, anunciou o fim da parceria com a Payot e o início de sua própria marca de maquiagem, ela vem mostrando que seus produtos pretendem revolucionar o mercado. Nessa terça-feira (11/6), ela revelou que seu primeiro lançamento será uma base multifuncional disponível em 50 tons, a maior cartela de cores do Brasil.





O número se equipara à gama disponível pela Fenty Beauty, marca liderada por Rihanna e que revolucionou o mercado mundial de maquiagem, trazendo opções de tons para a pele negra. Até o momento, a líder na cartela de cores do Brasil era a BT Skin, com 30 tons.





O produto da Boca Rosa Beauty se chamará Stick Pele e promete ser um coringa, podendo ser usado como base, contorno, corretivo e o que mais se tiver vontade. Para a formulação, a Boca Rosa convidou o maquiador Tássio Santos, especialista em pele negra, para garantir que todos os tons de pele brasileiros fossem oferecidos pela marca.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Além disso, Boca Rosa também inova lançando uma maquiagem em bastão, o que foge do padrão de bases líquidas, que dominam o mercado. Isso permite uma aplicação fácil e rápida, podendo ser espalhado com pincel, esponja ou dedos, e ser levado facilmente na bolsa.





“Uma fórmula inovadora, que transcende a categoria de bases tradicionais, pensada especialmente para a vida agitada das mulheres brasileiras“, explicou Bianca Andrade, fundadora e CEO da Boca Rosa Company.





O Stick Pele é 100% vegano, possui ativo antioxidante, FPS 30 UVA/UVB, e protege contra a luz azul. Segundo a marca, o produto é resistente à água e ao suor, hipoalergênico e livre de parabenos. Ele também é não comedogênico, ou seja, não entope os poros e estimula a produção de cravos e espinhas. A Boca Rosa Beauty ainda promete cobertura uniforme e textura cremosa que não craquela nem resseca a pele.





O lançamento do Stick Pele ocorrerá no dia 25 de junho, mesma data em que a marca entrará no mercado, com uma live exclusiva de Bianca Andrade. No dia seguinte, o produto estará disponível para venda on-line e em lojas físicas, como Sephora, Renner, Riachuelo e C&A, com o preço de R$ 89,90.