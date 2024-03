Após bater recordes de venda com sua linha de maquiagens em parceria com a Payot e ser eleita a influenciadora favorita das marcas para fazer publicidades, a blogueira e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, lança seu primeiro curso de marketing digital. A aula inaugural acontece nesta quinta-feira (21/3), às 20h, e será transmitida no Instagram da criadora de conteúdo.



A lição terá foco em estratégia. Bianca promete que ensinará seus seguidores a vender pelo Instagram. A primeira aula será gratuita, mas ela ainda não divulgou os valores e formas de pagamento do curso completo. As classes serão ministradas pela Boca Rosa Company.



Em seu perfil, Bianca contou que as aulas foram um pedido de seus fãs, especialmente após sua participação pelo BBB 20, em que traçou uma estratégia para promoção de seus produtos. “Desde o BBB vocês me pedem e eu ainda não me sentia preparada, mas agora, com toda a minha bagagem de 13 anos na internet, me sinto pronta”, escreveu no Instagram.



Segundo o site da empresária, o curso é voltado para “profissionais de marketing, empreendedores e profissionais liberais, pessoas que desejam migrar da sua profissão atual e todos aqueles que querem criar uma marca de impacto e vender pela internet”. Bianca ainda explica que vai mostrar aos alunos as formas de aplicar as técnicas que desenvolveu ao longo dos anos, incluindo se envolver em polêmicas e criar conteúdo viral.



“Marketing que funciona é aquele que tem intenção. É aquele que se conecta, que enxerga a pessoa que está ali do outro lado da tela. É aquele que aplica técnicas e que seguem uma lógica clara, objetiva, focada em resultados. E de um jeito muito simples: direto ao ponto, que funciona e que vende”, escreveu no site.