A empresária e influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, é a influenciadora mais admirada por empresas e agências de publicidade. O nome da ex-BBB lidera o ranking dos criadores de conteúdo mais bem avaliados no Brasil conforme a pesquisa Influence Marketing Scope, que analisa o marketing de influência no país. O estudo é realizado pela Scopen Brasil, agência especializada no ramo.

A análise foi feita a partir de entrevistas com 129 especialistas do ramo entre julho e novembro de 2023. A maioria dos profissionais, 101 deles, são responsáveis pelo marketing de influência em empresas anunciantes. Os 28 restantes são de agências especializadas.

O ranking mostra a diversidade entre as áreas de atuação dos influenciadores lembrados. São cantores, humoristas e os blogueiros, com conteúdo focado nas mais diversas áreas. Bianca Andrade comemorou, em uma publicação nas redes sociais, a liderança na lista. “Que sonho estar em primeiro lugar como a influenciadora mais admirada por agências e marcas. Obrigada Biazinha que seguiu o seu caminho com muita fé e obrigada por vocês estarem comigo nessa jornada”, compartilhou.

Além da Boca Rosa, a lista inclui outros nomes conhecidos pelo grande público::

#1 Bianca Andrade

#2 Anitta

#3 Matheus Costa

#3 Raphael Vicente

#3 Silvia Braz

#6 Lucas Rangel

#6 Nath Finanças

#8 Casimiro Miguel

#8 Esse Menino

#8 Fred Bruno

#8 Giovanna Ferrarezi

#8 Karol Pinheiro

#8 Maqui Nóbrega

Perfis para o marketing de influência

A pesquisa ainda mostra que as marcas buscam fazer campanhas com influenciadores em busca de visibilidade, awareness e conhecimento de marca. O segundo motivo mais citado é a construção de branding, posicionamento e imagem de marca. Para verificar o resultado das ações, as empresas buscam mensurar alcance e engajamento.

A cada 10 entrevistados, nove disseram buscar influenciadores que concentram suas carreiras no ambiente digital; 62% buscam os líderes de opinião; 60% o user generated content. Em seguida, aparecem os embaixadores de marcas, com 57%; os afiliados, com 10%; e demais perfis, somando 3%.

Entre as categorias de conteúdo, lifestyle é líder (80%). Outras preferências são celebridades, generalistas, beleza e moda, trendy entre os jovens, gamer, foodie, fitness/esportes, humor, financeiro, cultural, especialistas específicos e de saúde. Em relação ao número de seguidores, os mais buscados são os chamados micro influenciadores, que têm entre 10 mil e 100 mil followers. Os macro influenciadores, com até 500 mil seguidores, ocupam o segundo lugar e os fama influencers (500 mil a 1 milhão de seguidores) o terceiro lugar.

Baixo investimento

Ainda segundo a pesquisa, as empresas destinam apenas 0,23% dos respectivos faturamento em investimento para o marketing de influência. Ou seja, a cada R$ 100 de faturamento, R$ 0,23 são investidos em ações com influenciadores. As marcar preferem investir em relações públicas (R$ 0,36) e publicidade (R$ 3,50).

As empresas participantes do estudo faturaram, em média, R$ 5,8 bilhões em 2022. Em 2023, elas destinaram, em média, R$ 1,3 milhões para o marketing de influência. O valor foi usado, preferencialmente, em posts patrocinados (67%), audiovisual (16%), áudio/podcast (8,2%), streaming (4,5%), eventos (3,2%). Para 2024, os profissionais afirmaram que vão aumentar o investimento em posts (45%), eventos (42%), audiovisual (36%), áudio(33%) e streaming (19%).