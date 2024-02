A influenciadora digital Aline Barone Barbosa, 37 anos, morreu por uma complicação cardíaca causada pela dengue na sexta-feira (26/1). A mulher faleceu 12 horas após ser internada no hospital da cidade de Jacarezinho, no Paraná.

A Secretaria Municipal de Saúde de Siqueira Campos, onde Aline morava, investiga se a influenciadora contraiu a dengue no município natal ou em Curitiba, para onde tinha viajado. Aline deixou uma filha de 22 anos. Ela foi sepultada no sábado (27/1), em Siqueira Campos.

No Instagram, a influenciadora acumulava mais de 10 mil seguidores e compartilhava sobre o dia a dia dela e as viagens internacionais que fazia. A última postagem de Aline foi feita em 2 de fevereiro do ano passado, com uma foto em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A prefeitura de Siqueira Campos lamentou a morte da influenciadora. "É com uma tristeza muito grande que toda Prefeitura de Siqueira Campos recebe a triste notícia do falecimento de Aline Barone Barbosa. Era sem dúvidas uma pessoa singular e que sempre contribuiu para melhorar nossa cidade, seja com apoio, participação, ideias, e principalmente nas questões relacionadas à causas animais e sociais do município", destacou.

Casos de dengue no Paraná

Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, na última terça-feira (23/1), em uma semana foram registrados 3.911 casos positivos de dengue e três mortes no Paraná. Ao todo, o estado contabiliza 16.693 casos confirmados para a doença. Ainda estão em investigação outros 14 óbitos ocorridos desde o início de janeiro nos municípios de Apucarana, Planaltina do Paraná, Cambira, Cambé, Paranavaí, Sarandi, Quedas do Iguaçu e Mandaguari.

O secretário de Saúde do estado, Beto Preto, pediu que a população se mobilize para ajudar a conter o avanço da dengue. “Com a parceria dos municípios, estamos realizando grandes ações para reduzir os casos de dengue, mas a luta contra o Aedes aegypti é de todos. Precisamos de uma grande força tarefa junto à população na eliminação dos recipientes que acumulam água parada, como vasos de planta, caixas d´água ou pneus velhos deixados a céu aberto. Agora é hora de união para intensificar os cuidados em todo o Estado”, destacou Beto Preto.