Com o tema "Marias, Marias", uma ode às mulheres e um pedido de liberdade, equidade e respeito, o Bloco da Esquina toma as ruas do Bairro Pompéia, em Belo Horizonte, no segundo dia oficial de carnaval 2024 em BH

A cada ano não são só os belo-horizontinos e os mineiros que abraçam e fazem ode ao ressurgimento do carnaval em Belo Horizonte. Mas os brasileiros de várias partes do país e até turistas gringos têm descoberto o que é festejar a folia que está na identidade do brasileiro e presente pelas ruas da capital.

E para que esse renascimento não saia dos trilhos e ganhe cada vez mais adeptos, a Teia de Criadores,

agência social de comunicação que conecta e apoia projetos de criadores de conteúdo em Minas Gerais, também coloca nas ruas e nas redes uma campanha desenvolvida por influenciadores com o mote: "BH: o melhor carnaval do Brasil”.

Portanto, a aposta na festa da capital mineira é total. Durante o carnaval, a agência reúne influenciadores para ocupar as redes digitais com essa campanha. Serão feitas publicações colaborativas nos canais dos criadores. E ainda um canal no WhatsApp para compartilhar informações e dicas.

A Teia fomenta a troca entre diferentes grupos da cidade, apostando na coexistência e celebração da diversidade que torna o carnaval de BH tão único.

Ocupação do espaço público

Os criadores Zotha, Lívia Teodoro, Clara Tannure, Gabriela Dominguez e Dário Moura levam para o centro do debate temas como ocupação do espaço público, arte queer, equidade de gênero e redes de proteção e segurança durante a folia.

A ideia é trazer para o espaço digital conteúdos descontraídos, mas que não deixam de dialogar com a cidadania. No WhatsApp, o grupo oferece suporte interconectando foliões, artistas, ambulantes e demais agentes essenciais ao carnaval. A ideia é concentrar informações que vão da agenda dos blocos a trocas de serviços e contatos, fomentando e fortalecendo laços do setor carnavalesco.

Com o mote de “O melhor carnaval do Brasil”, a Teia de Criadores busca dar visibilidade aos elementos que fazem o carnaval de BH cada vez mais notório e atrativo aos cidadãos e turistas de todo Brasil.

A festa belo-horizontina é acolhedora, versátil, popular e, a cada ano, se adapta às diferentes manifestações culturais que tornam BH uma cidade promissora e capaz de reinventar seu carnaval ano após ano.

Faça parte: https://chat.whatsapp.com/GODWcqIhxwtAJumo8mDVZD