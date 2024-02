A manhã do domingo (11/2) de folia em Belo Horizonte marcou a estreia do Trio Tropical. O bloco, que une as bandas mineiras Graveola e Lamparina, participa pela primeira vez do carnaval na cidade, mostrando a força da música autoral, em um cenário carnavalesco em que domina a música cover.

O cortejo, que começou às 8h, arrastou multidão na Avenida Assis Chateaubriand, esquina com a Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, Região Leste de BH.



A Lamparina é formada por Marina Miglio (vocal), Cotô Delamarque (guitarra, sintetizador e vocal), Calvin Delamarque (baixo), Stênio Galgani (guitarra solo), Bino (percussão) e Thiago Groove (bateria). Já o Graveola une Bruno de Oliveira (voz e baixo), Cecília Collaço (voz e bateria), José Luis Braga (voz), Luiza Brina (voz e guitarra) e Thiago Corrêa (teclado).



As bandas entoaram grandes sucessos, passando por gêneros tradicionais do Brasil, além de canções importantes da carreira de cada uma, sem esquecer os ritmos do axé no carnaval. Entre as referências musicais do Lamparina, artistas que têm a carreira em cima de um trio elétrico.

No repertório do Lamparina, composições dos álbuns “Manda Dizer” (2018) e “ZAM ZAM” (2021), além de composições do “Original Brasil”, lançado em 2023, uma mescla de brasilidades, pop, MPB, pagode, entre outros estilos. A banda, fundada em 2016, reúne performances em diferentes cidades brasileiras. Com quase 10 milhões de reproduções no Spotify, sua música mais famosa é a “Não Me Entrego Pros Caretas”.



O Graveola completa 20 anos de existência em 2024. O desfile deste domingo contou essa história, distribuída entre os sete discos lançados. O grupo já subiu em importantes palcos nacionais e fora do país, como o Circo Voador, o Auditório Ibirapuera e o Roskilde Festival, na Europa. Também já cantou ao lado de nomes da música brasileira como O Terno, Jards Macalé e Gaby Amarantos.

Além das bandas, o desfile desta manhã contou com a participação de Letícia Fialho, Sérgio Pererê, Nath Rodrigues, Maíra Baldaia e Laura Catarina. O intuito é reforçar a presença de trabalhos autorais no carnaval de BH, como divulga a organização.